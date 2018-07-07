Николай Местников будет этапирован в Иркутск — источник

Утром 7 июля генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай МЕСТНИКОВ, задержанный сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, будет этапирован в Иркутск для проведения предварительного следствия, сообщает источник SakhaLife. Местников подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, что 6 июля Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте был задержан генеральный директор аэропорта Якутск Николай МЕСТНИКОВ.

Задержание генерального директора аэропорта «Якутск » Николая Местникова, кандидата в депутаты Ил Тумэн по Гагаринскому одномандатному округу от партии «Единая Россия», в его окружении расценивают как «политический заказ».

«Генерального директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова пытаются не допустить к участию в выборах 2018 года», — считают его соратники.

Задержали его именно 6 июля, в день сдачи партией «Единая Россия» списков с именами кандидатов для участия в выборах в Ил Тумэн.

Считается, что заявления против Местникова подали два индивидуальных предпринимателя — ЧЕПИНА И.Е. и ПОПОВА А.Р., занимающиеся упаковкой багажа в здании аэропорта. Они заявили, что якобы «заплатили взятку в 14 миллионов рублей генеральному директору аэропорта». По непроверенной информации, заявление это еще от 2014 года, но только сейчас получило ход.

Также немаловажным в аэропорту считают тот факт, что понятым при прошедших обысках был некий господин ШАКАЛОВ, бывший сотрудник аэропорта, ранее уволенный Местниковым [в контексте странностей с чеками с парковки], отмечает «В Якутии.ру».

Кроме уголовной и политической причины, в СМИ появилась еще одна версия — экономическая. Что это может быть передел и рейдерский захват.

Официальной информации пока нет.

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