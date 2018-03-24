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Николай Местников: «Безопасности мы уделяем особое внимание!»

Аэропорт «Якутск» принял участников  фестиваля «Пресса земли Олонхо»

23 марта для журналистов – участников V Республиканского фестиваля «Пресса земли Олонхо», который проходит в эти дни в Якутске, состоялся пресс-тур по объектам аэропорта «Якутск». В формате пресс-завтрака с 36 представителями республиканских и районных СМИ побеседовал генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников. Руководитель рассказал о последних достижениях предприятия, сделав акцент на то, что, несмотря на еще недавнюю кризисную ситуацию в стране, предприятию удалось не просто выстоять, но и начать реализацию всех намеченных проектов, даже усилив социальные.

«Осенью 2014 г. и в начале 2015 г. некоторые крупные компании резко сократили количество полетов, потому что не было пассажиров. Заполняемость самолетов еле-еле достигала 30-40%. Естественно страдал и аэропорт, потому что со стороны авиакомпаний шли невыплаты. Пришлось принимать меры. Мы внедрили план оптимизации по всем направлениям, в первую очередь по финансовым затратам. Наша стратегия заключалась в том, что мы стали вкладывать усилия к привлечению инвесторов и развитию неавиационных видов деятельности. В результате сегодня мы находимся в десятке лучших аэропортов России по выручке от неавиационной деятельности», — отметил Николай Местников.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Рассказал руководитель и о предстоящих планах. Так, сейчас строится автомастерская на 3 тыс. квадратов, впереди масштабные работы по бетонированию площадки, которые аэропорт планирует завершить к уже лету. В новой автомастерской смогут обслуживаться все 200 единиц работающей в аэропорту техники, включая специальную.

Также, по словам Николая Местникова, аэропорт ждут масштабные ремонтные работы – предстоит трехгодичная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Однако пассажирам беспокоиться не стоит, ход ремонтных работ спланирован так, чтобы максимально минимизировать все неудобства. В 2018 г. ход ремонта пассажиры даже не заметят. Ремонт будет проходить в три этапа до 2020 г., по 1/3 полосы в год. В этом году часть полосы будет закрыта, но при этом все воздушные суда будут летать по-прежнему. В 2019 г. будут некоторые ограничения, более тяжелые воздушные суда первого класса летать какое-то время не смогут. Планируется организация полетов через транзитные аэропорты: Мирный, Новосибирск, Хабаровск, Нерюнгри, Владивосток и др. В 2020 г., когда начнется ремонт последней части полосы, самолеты будут летать, как и раньше. «Ремонт – это вынужденная мера, если мы не пойдем на это прямо сейчас, то последующий срок строительных работ может продлиться до 5 лет. Еще раз повторюсь, мы сделаем все, чтобы люди максимально не почувствовали неудобств. Наша задача – безопасность наших пассажиров. На этом мы не экономим. Мы не имеем на это права!». 

Предстоит и обновление системы видеонаблюдения аэропорта. «Я уверен, что используя наш опыт наведения порядка в системе безопасности в аэропорту, мы сумеем внедрить систему «Безопасный двор» и за пределами аэропорта. Потому что в округах, Гагаринском и Строительном, проживают наши сотрудники, их семьи, близкие родные. Округа мы не оставим».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГАГАРИНСКОМ И СТРОИТЕЛЬНОМ ОКРУГАХ

Отдельно Николай Местников остановился на социальных программах предприятия, для жителей Гагаринского и Строительного округов. «Мы стали заниматься благоустройством наших соседних территорий, поскольку аэропорт – это воздушные ворота республики. С Гагаринским округом отсыпали улицу  щебнем, гравием, песком, сделали насаждения, в 2016 г. посадили 1000 саженцев на территории, прилегающей к аэропорту.

«В школы и детские сады округов ходят дети наших сотрудников… Поэтому этой работе мы уделяем повышенное внимание, мы создали премии лучшим учителям, воспитателям, одаренным талантливым детям, — поделился Николай Местников. — Когда школе нужна какая-то помощь, стараемся решить проблему. Например, нужен ремонт, или оборудование, техника, музыкальная аппаратура, стенды… А у кого-то зимой зал без отопления, мы пушку ставим и наши работники там дежурят. Мусор убираем. Под нашим патронажем находится авиамодельный клуб округа. Там занимаются очень талантливые ребята».

СВОИМИ ГЛАЗАМИ — ЭКСКУРСИЯ ПО АЭРОПОРТУ

После беседы с генеральным директором аэропорта, журналисты посетили ряд служебных зон и производственных объектов, начав со стелы «Гордость авиации Якутии». Стела была перенесена с ул. Гагарина в аэровокзальный комплекс (АВК) и открыта в обновленном виде в январе 2018 г., в преддверии 95-летия гражданской авиации России. Стела посвящена авиаторам Якутии – это Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, Заслуженные пилоты СССР и России, лауреаты государственных премий и почетные граждане. Каждому из них посвящена табличка с фотографией и краткой биографией.

Далее состоялась экскурсия по музею авиации Якутии, открытый в пассажирском терминале аэропорта в 2015 г. Журналистов с  основными этапами развития авиации Якутии ознакомил смотритель музея Виталий Ковальчук, заслуженный работник воздушного транспорта РС (Я), бывший пилот и командир первого в Якутии Ту-154. Он отметил, что все, интересующиеся темой истории авиации, всегда могут прийти в музей, где хранится много архивных документов, уникальных фотографий и собрана обширная коллекция книг о якутской авиации.

Далее представители СМИ побывали в одной из служебных зон аэропорта – багажном отделении. И.о. главного механика эксплуатационно-технического управления главного инженера Владимир Черных рассказал о багажной системе, о технологии работы — как проходит процесс сортировки багажа.

Встреча с заведующей медицинским пунктом Еленой Гореевой позволила журналистам получить достоверную и актуальную информацию  о создании безбарьерной среды в аэропорту «Якутск». Медик рассказала, что вот уже в течение нескольких лет аэропорт совместно с городским обществом инвалидов претворяет в жизнь программу по доступности среды. Так, в ближайшей перспективе аэропорт планирует установить контрастную маркировку для слабовидящих.

Также журналисты побывали в Цеху бортового питания аэропорта, который обслуживает все авиакомпании, выполняющие рейсы из Якутска. Цех бортового питания работает в круглосуточном режиме, ежегодно производит около 700 тысяч порций бортового питания.

В зале прилета участников пресс-тура ожидали представители кинологической службы со своими питомцами. Начальник службы Владимир Данилов рассказал о работе кинологов, которые контролируют всю территорию аэропорта:  работают на досмотре, в багажном отделении, на складах, на перроне, в особо оговоренных случаях на воздушных судах. Собаки, которых в службе 7, специализируются на поиске взрывчатых веществ и боевого оружия. В обязательном порядке они проверяют бесхозные объекты – сумки, коробки, контейнеры. Были продемонстрированы навыки служебных собак – молодой овчарки Эрики и опытного малинуа Рейнджера. Обе собаки успешно справились с поставленными задачами, выявив из нескольких сумок ту, в которой был спрятан имитатор взрывчатого вещества. «Система безопасности аэропорта – в полном порядке», — резюмировали представители СМИ.

Мы в социальных сетях: inst: yakutsk_airport , #аэропортякутск

личный аккаунт генерального директора  АО «Аэропорт Якутск» inst: mestnikov_nikolay

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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