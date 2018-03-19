Николай Местников:  Аэропорт «Якутск» продемонстрировал сплоченность и патриотизм

Явка коллектива АО «Аэропорт Якутск» на избирательный участок №758 на прошедших 18 марта выборах составила 98,7%. Это один из самых высоких показателей в Якутске.

Комментируя итоги выборов, генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай Местников отметил: «Наш большой и дружный коллектив проявил высокую сознательность и реализовал свои конституционные права в полной мере. Наши сотрудники и их семьи продемонстрировали один из самых высоких показателей активности в городе. Я горжусь сплоченностью и активной гражданской позицией нашего коллектива».

Николай Афанасьевич поблагодарил сотрудников АО «Аэропорт Якутск» за активность, подчеркнув, что одна из самых высоких явок в столице говорит о том, что сотрудники авиапредприятия истинные патриоты, кому небезразлична судьба страны.