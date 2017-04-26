Николай Матус — новый член совета Ассоциации «Союз строителей Якутии»

Работники «Завода базальтовых материалов» приняли участие в XV Общем собрании членов Ассоциации «Союз строителей Якутии», которое прошло 26 апреля в Саха театре имени П.А. Ойунского.

На ежегодном мероприятии были утверждены годовые отчеты Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2016 год, избраны члены коллегиального совета Ассоциации, а также обновлены учредительные документы.

Директора «ЗБМ» Николая Матуса избрали членом коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Напомним, «Завод базальтовых материалов» (группа компаний «РИК») является членом СРО «Союз строителей Якутии» с июля 2012 года. Кроме основного производства – изготовления утеплителей из базальтового волокна, предприятие занимается строительством, в частности, за последний год ввели спортивный зал в селе Хатыстыр Алданского района и Детскую школу искусств в городе Покровске Хангаласского улуса.

Кроме вышеуказанных мероприятий для членов СРО была организована выставка строительного оборудования и материалов.