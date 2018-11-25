Николай Колодко: «Хотелось бы более жесткой конкуренции»

Легенда мас-рестлинга, многократный чемпион Якутии Николай Колодко об итогах первого дня ЧМ и поражении Татьяны Григорь.

— Николай Александрович, в первый день сореновнований сборная России завоевала 5 золотых медалей из 6 возможных. Довольны ли вы результатами?

— Недоволен. Знаете почему? Я говорю сейчас как член международной Федерации мас-рестлинга. И как человек, который заинтересован в развитии нашего вида спорта, я бы хотел, чтобы медали чемпионата мира резлетелись в как можно большее количество стран. Хотелось бы более жесткой конкуренции. Конечно, как якутянин я рад за ребят и поздравляю всех с абсолютно заслуженной победой. Все эти победы приходят через большой труд.

— Вы видите прогресс среди иностранных спортсменов?

— Да, очевидно, что наши гости прогрессируют и это видно невооруженным взглядом. Но опять же скажу, что я бы хотел, чтобы мас-рестлинг развивался во всем мире более быстрыми темпами. Наша международная Федерация пока, к сожалению, не распологает большими, в том числе и финансовыми возможностями, чтобы проводить соревнования. В мас-рестлинге должна появиться система соревнований. К примеру, в борьбе и боксе помимо официальных чемпионатов мира, Европы, Азии и так делее, есть серия международных турниров. То же самое должно появиться и в мас-рестлинге. Должна появиться серия турниров – 20-25 международных соревнований. Это будет возможно, если будут развиваться, в первую очередь, национальные Федерации.

— Не могу не спросить о поражении в первом круге нашего чемпионата мира вашей сестры Татьяны Григорь. На моей памяти это певрое поражение легендарной спортсменки. Как вы думаете в чем причина?

— Это было третье поражение Татьяны. Впервые она уступила, по-моему, в 2004 году на чемпионате республики Кэрэчээнэ Николаевой. А во второй раз она проиграла в 2006 году на одном из первых чемпионатов России в Красноярске местной спортсменке Анастасии Павловой. Но все же получатся, что она не знала поражений вот уже на протяжении 12 лет.

Сегодня, после схватки я, конечно, подошел к Татьяне, спросил в какой она форме, что случилось. По ее словам она в хорошей спортивной форме, просто на сегодняшний день ее соперница из Финляндии оказалась сильнее. Здесь и сейчас она просто была лучше. Ну и надо заметить, что она килограммов на 50 тяжелее.

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