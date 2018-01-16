Николай Фомин отделался штрафом, но…

Следственный комитет Якутии не усмотрел в действиях молодежного лидера и общественного деятеля Николая ФОМИНА, напавшего 3 ноября 2017 года на журналистов «Якутия.Инфо», состава уголовного преступления по статье 144 УК РФ. В его отношении возбуждено лишь административное производство по статье «Побои», сообщил «Якутск вечерний».

Статья 6.1.1 Административного кодекса «Побои» влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

«Ему придется выплатить смехотворный штраф и все. Уголовное преследование по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» по непонятным причинам доказать не удалось», — пишет «ЯВ».

О каком именно сумме штрафа идет речь, не уточняется.



Редакция «Якутия.Инфо» в своем материале отметила, что не согласна с вышеуказанным решением и считает, что данное деяние должно рассматриваться в рамках статьи 144 Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

«Это не был бытовой конфликт – угрозы поступали именно в связи с нашей журналистской деятельностью.

Мы будем оспаривать данное решение и намерены обратиться с жалобой в Следственный комитет. Поскольку считаем, что если данное деяние останется безнаказанным, то это грозит всей журналистской сфере – завтра таким же образом могут прийти в любую редакцию и отделаться легким штрафом», — сообщает «Якутия.Инфо».



Издание сообщает, что известный коммунист, зампредседателя Общественного антикоррупционного комитета Якутии Леонид ДИОДОРОВ написал заявление в Следственный комитет Якутии, в котором попросил провести проверку по факту публикаций в СМИ о Молодежном портале и Детском портале на предмет коррупции. По его мнению, коррупционные признаки при финансировании этих проектов усматриваются. А если так, то есть прямая причинно-следственная связь между публикациями и выходкой Фомина.

По информации Диодорова, в данное время по его обращению Следственный комитет проводит доследственную проверку.

По версии журналистов «Якутия.Инфо», в редакцию в сопровождении двух неизвестных вломился экс-руководитель ресурсного центра Фонда будущих поколений Якутии Николай Фомин. Журналистам нанесли побои, а также один из нападавших ударил журналиста электрошокером. Все это сопровождалось угрозами и оскорблениями.

Поводом для нападения стала публикация о проекте «Молодежный портал», на который мужчина получил государственный грант. Однако проект в итоге не состоялся.



Что касается Николая ФОМИНА, он воздерживается от каких бы то ни было публичных комментариев. Его жена, титулованная красавица Анна ФОМИНА-МИРОНОВА ранее дала понять, что их версия событий отличается от той, что распространяет «Якутия.Инфо».

