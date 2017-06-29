Николай Додохов: выдача разрешений начнется с 1 августа 

В эти дни у здания Охотуправления Министерства охраны природы РС(Я), несмотря на то, что сезон охоты на копытных животных и бурого медведя начинается только с 1 августа образовалась очередь из охотников, желающих получить разрешения на добычу копытных животных и бурого медведя.

Как сообщил заместитель министра охраны природы – руководитель управления по регулированию, использованию и сохранению охотничьих ресурсов Николай Додохов, такая ситуация перед сезоном весенней и осенней охотой происходит не первый год.

— В этом году очередь создана отдельными активными охотниками стихийно, слишком рано. В соответствии с действующим законодательством Минприроды РС (Я) не уполномочен вести контроль за формированием и ведением такой очереди, как и принять меры по его запрету, — сказал он.

По его словам, в соответствии с статьей 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2013 года 1193-з № 1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» двери для выдачи разрешения будут открыты подающим заявления охотникам только 1 августа.

— Хотя, такой подход к проблеме вызывает неоднозначную реакцию среди охотников, вопрос должен регулироваться самими охотниками, — отмечает Н. Додохов.

Стоит отметить, что на водоплавающую и боровую дичь выдача разрешений осуществляется за 30 дней до начала сезона. В этом году сезон охоты на пернатую дичь открывается 19 августа.