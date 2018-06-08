Николай Дегтярев: Соцработникам нужны гарантии

Николай Дегтярев призвал обратить внимание на обеспечение социальными гарантиями работников сферы социального обслуживания.

Сегодня председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев принял участие в работе II Съезда социальных работников Якутии. В пленарном заседании Съезда Николай Николаевич поздравил коллег, социальных работников республики с профессиональным праздником и с 100-летием создания социальной службы России. В своем выступлении профсоюзный лидер республики обратил внимание делегатов съезда и руководителей социальных служб республики на вопросы социальных гарантий для самих социальных работников.

«При принятии нового закона республики «О социальном обслуживании населения» учтены не в полной мере важные моменты, касающиеся именно социальных гарантий для работников. Но закон можно всегда совершенствовать, потому и сейчас не поздно внести изменения и дополнения. Все мы не понаслышке знаем, что такое профвыгорание в социальной службе. Социальная работа отнесена к профессиям, требующим большой эмоциональной нагрузки. И социальные гарантии для них должны быть определены в обязательном порядке. Например, предоставление санаторно-курортных путевок в первоочередном порядке так же должно быть прописано в данном законе. Определенные льготы и гарантии должны применяться и в отношении медицинских и педагогических работников, работающих в системе социального обслуживания», — подчеркнул Николай Дегтярев, говоря о социальной поддержке работников отрасли.

Также профсоюзный лидер затронул вопрос дифференциации заработной платы, отметив, что вопрос действительно стоит остро и решение по данному вопросу нужно принимать уже сегодня.

Во время пленарного заседания II Съезда социальных работников Якутии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Федерации профсоюзов Якутии с Союзом социальных работников республики. Документ подписали Николай Дегтярев и председатель Союза Наталья Пахомова. Николай Дегтярев выразил уверенность, что данное Соглашение позволит расширить деятельность Союза, включив в него работников всех социальных служб – Министерства труда и социального развития республики, Госкомитета по занятости населения, отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, бюро МСЭ. «Благодарю председателя Союза социальных работников Якутии за создание нового формата объединения всех работников социальной сферы. Двигаясь в этом направлении, мы сможем сообща решать многие вопросы, касающиеся не только самих социальных работников, но и тех, кто получает социальные услуги», — отметил Николай Дегтярев.

Сегодня, в День социального работника, по традиции награждены лучшие работники социальной службы Якутии. Председатель Федерации профсоюзов республики вручил медали «За доблестный труд» Ираиде Васильевой, специалисту по воспитательной работе ГБУ Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Арчы», Михаилу Харитонову, водителю Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия), а также серебряный знак «За вклад в развитие профсоюзного движения Якутии» Тамаре Гридюшко, заведующей банно-прачечным комбинатом ГБУ Республики Саха (Якутия) «Капитоновский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. В. И. Кононова».