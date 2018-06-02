Николай Дегтярев поздравил пациентов подшефного санатория

Международный День защиты детей как яркий, веселый праздник с песнями и танцами, подарками и поздравлениями запомнят юные пациенты Республиканского детского противотуберкулезного санатория им. Т. П. Дмитриевой. Сегодня здесь для них работники санатория устроили красивый праздник, а поздравили детишек лично министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев и директор санатория Михаил Томский. Взрослые поздравили школьников с окончанием учебного года, пожелали детям скорейшего выздоровления и незабываемых летних дней.

Министр здравоохранения республики поблагодарил коллектив санатория за создаваемые для детей условия проживания, лечения и развития, а также вручил директору санатория сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение мебели и аппаратуры.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев также поздравил детей с Днем защиты детей. «Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы выздоровели и поехали домой, к своим родным. Ну а пока вы здесь, нам хочется радовать вас, хочется, чтобы вы проводили здесь время интересно и с пользой», — сказал Николай Дегтярев и вручил детям привезенные подарки – развивающие игры и спортивные инвентари для игры на улице. Для детишек также веселые викторины, музыкальные конкурсы организовали члены Молодежного совета Федерации профсоюзов республики.

Сами пациенты санатория в долгу перед гостями не остались – они подготовили целый концерт. Малыши пели, танцевали, устроили флешмоб. И даже ведущими праздничного мероприятия были сами!

На детский праздник были приглашены и родители. У Айталины Гороховой в санатории находится дочка. «Здесь для детей созданы отличные условия. Дети ходят на лечебную физкультуру, физиолечение. С ними работают прекрасные педагоги – наши дети участвуют даже в таких конкурсах, как «Бриллиантовые нотки». К организации праздников работники подходят творчески – вы бы видели новогодние утренники! Выражаю благодарность всему коллективу санатория и шефам – профсоюзам республики», — сказала Айталина.

Дария Божедонова приехала забирать дочку – она сегодня выписывается. «Отпускала дочку с тревогой в душе, а получаю совсем другого человека. Дочка находилась здесь 5 месяцев, и с первых же дней она стала делиться с нами по телефону своим восторгом от занятий, игр. Успешно завершила учебу, перешла в третий класс. В санатории работает слаженный, творческий коллектив медиков и педагогов, все они работают с душой. Мы полностью вылечились, все анализы хорошие, поэтому с легкой душой и с большой благодарностью выписываемся», — взволнованно говорит Дария.

Отметим, Федерацию профсоюзов республики и Республиканский детский противотуберкулезный диспансер связывают давние дружеские отношения. 2 года тому назад стороны заключили Соглашение о шефских отношениях. А инициаторами этого сотрудничества стал Молодежный совет Федерации профсоюзов республики, которые установили традицию ежегодно организовывать благотворительную акцию по сбору игрушек пациентам санатория.