Николай Дегтярев о законодательной инициативе врио главы Якутии

5 сентября врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев внес в Ил Тумэн для рассмотрения законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закон Республики Саха (Якутия) «О социальной поддержке ветеранов тыла и труда в Республике Саха (Якутия)».

Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов РС(Я) о законодательной инициативе врио Главы РС(Я) Айсена Николаева:

— Законопроект, внесенный сегодня врио главы республики в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) вчера был обсужден на Региональном политсовете партии «Единая Россия». Проект получил единогласное одобрение. Я лично как руководитель Федерации профсоюзов считаю, что, с учетом предстоящих изменений пенсионного законодательства, подготовленный законопроект по социальной защите наших ветеранов является весьма актуальным. Айсен Сергеевич предлагает сохранить все льготы и компенсации нашим ветеранам труда, достигшим 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, постоянно проживающих в нашей республике, независимо от выхода на пенсию. До этого льготы и компенсации полагались только ветеранам труда, вышедшим на пенсию. Это правильно, так мы защищаем интересы людей труда. Думаю, на первом же пленарном заседании депутаты Ил Тумэн также единогласно поддержат инициативу Айсена Сергеевича.