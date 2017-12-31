Николай Дегтярев: Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник

Уважаемые жители Якутии! Дорогие друзья!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

2017 год уходит в историю. Для каждого из нас он был наполнен интересными, значимыми событиями, подарил профессиональный рост, обогатил опытом работы, открыл новые возможности и пути решения поставленных задач.

Год уходящий для профсоюзов Якутии прошел в борьбе за повышение уровня оплаты труда, своевременный ход исполнения майских указов президента РФ, выполнение обязательств коллективных договоров. Федерацией профсоюзов республики усилены вопросы профсоюзной мотивации, информационной работы, на существенно высокий уровень поднято социальное партнерство, осуществлялся беспрерывный контроль за вопросами охраны труда и соблюдением трудового законодательства.

Знаковым и требующим принятия грамотных и взвешенных решений со стороны Федерации профсоюзов республики, Правительства и Объединения работодателей Якутии стало принятие постановления Конституционного суда РФ о не включении в состав минимального размера оплаты труда районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В следующем году будет продолжена работа по пересмотру ряда вопросов, связанных с заработной платой якутян с учетом позиции Конституционного суда страны.

Впереди – значимые задачи, интересные и важные проекты. 2018 год в профсоюзах Якутии объявлен Годом профсоюзной мотивации. Мы намерены направить наше пристальное внимание на вопросы соблюдения законных трудовых прав работников, создания достойных условий труда в организациях среднего и малого бизнеса, в том числе и в сельскохозяйственных предприятиях.

В преддверии наступления Нового года хочу высказать слова особой благодарности многотысячной армии профсоюзных активистов за ваше трудолюбие, понимание и доверие, за ваше активное участие в профсоюзной деятельности.

Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаю всем жителям нашей республики домашнего тепла и уюта, любви и радости, заботы и понимания близких людей. Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Председатель

Федерации профсоюзов

Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев