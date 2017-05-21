Николай Чудотворец, известные чудеса и деяния

22 мая христианский мир празднует летний день Святого Николая Чудотворца. Чем же известен этот Святой?

Он родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни.

С детских лет Николай преуспел в изучении Божественного Писания. Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его чтецом, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих.

В житии святителя Николая описывается история о том, как святой Николай помог трём девушкам, отец которых, не имея возможности собрать приданое, планировал извлекать доход из их красоты. Узнав об этом, Николай решил помочь девицам. Будучи скромным (или желая избавить их от унижения принятия помощи от постороннего), он бросил мешок с золотом в их дом, а сам возвратился домой. Обрадованный отец девицы выдал свою дочь замуж и использовал эти деньги для её приданого. Через некоторое время святой Николай также бросил мешок с золотом для второй дочери, что позволило второй девице выйти замуж, обеспеченной приданым. После этого отец дочерей решил узнать, кто его благодетель, и поэтому дежурил все ночи, чтобы его дождаться. Его ожидание оправдалось: святой Николай также бросил мешок с золотом в окно и поспешил удалиться. Услышав звон золота, брошенного в окно, отец девиц побежал вслед благодетеля и, узнав святого Николая, бросился ему в ноги, говоря, что он спас их от погибели. Святой Николай, не желая, чтобы его благодеяние стало известно, взял с него клятву, что он никому об этом не расскажет.

Согласно католическому преданию, мешок, брошенный в окно святителем Николаем, приземлился в чулке, оставленном для просушки перед огнем. Отсюда произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санта Клауса.

Святитель Николай является покровителем мореплавателей и других путешественников, к которому часто обращаются моряки, которым угрожает потопление или кораблекрушение. В соответствии с жизнеописанием, будучи молодым человеком, Николай пошёл учиться в Александрию, и в одном из своих морских путешествий из Миры в Александрию он воскресил моряка, сорвавшегося с элемента корабельной оснастки в шторм и разбившегося насмерть. Из другого случая жизнеописания, Николай спас моряка по пути из Александрии обратно в Миру и по прибытии взял его с собою в церковь.

Святитель Николай также известен как защитник оклеветанных, часто избавляющий их от судьбы невинно осуждённых. Наибольшую известность доставило святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении.

По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах.

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, скорого помощника и молитвенника за всех, притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах и народах. В России множество соборов, монастырей и церквей посвящено его святому имени. Пожалуй, нет ни одного города без Никольского храма.

На встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска 12 февраля 2016 года в Гаване была достигнута договорённость о том, что с 21 мая по 28 июля 2017 года часть мощей святителя Николая Чудотворца из базилики в Бари будет принесена в Русскую православную церковь. Это событие произойдёт впервые за 930 лет пребывания честных мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города. Вечером 21 мая 2017 года ковчег с мощами (с отделённой специалистами в Бари их частью — левым ребром) будет доставлен самолётом в Москву, где в храме Христа Спасителя его встретит патриарх Кирилл. Поклониться святыне в Москве можно будет с 22 мая по 12 июля 2017 года. 13 июля 2017 года ковчег будет перевезён в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где мощи будут открыты для поклонения до 28 июля 2017 года