НХМ приглашает на выставку художника-керамиста Николая Шарапова

23 марта 2018 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на торжественное открытие юбилейной выставки «Туой, мин сүрэхпэр туой!» (В моем сердце – песня глины) художника-керамиста, заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена Союза художников России, ветерана труда и тыла Николая Николаевича Шарапова, посвященной 90-летию. Открытие выставки состоится 23 марта 2018 года в 16:00 в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе II этажа.

Шарапов Николай Николаевич — художник-керамист, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член СХ России с 2005 года. Родился 21 марта 1928 года в I – ом Хомустахском наслеге Намского улуса, местность «Кыhыл үлэhит» (позже переименован в колхоз «Калинин»). В 1959 – 1961 гг. после окончания Якутского художественного училища, работал учителем в Сунтарской школе. В 1967 году окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). По окончанию назначен старшим художником Сувенирного цеха Якутгорпромкомбинат, только созданного по указу Министерства местной промышленности СССР.

В 1960-е годы коллектив якутских художников пополнился выпускником Шараповым Николаем, ставшим первым в истории художественной жизни Якутии профессиональным керамистом. В 1969 году с Якутгорпромкомбината была отделена и основана сувенирная фабрика «Сардаана». В эти годы Николай Шарапов создал и ввел в керамике особый якутский стиль. Николай Шарапов в творческой командировке по фарфоровым заводам, где мастер создал множество уникальных изделий из фарфора, фаянса, майолики, шамота – декоративные вазы, скульптуры, чайные сервизы, утварь для кумыса и молочной продукции. Вся коллекция мастера экспонируется в Тойбохойском краеведческом музее Сунтарского улуса.

На экспозиции «Туой, мин сyрэхпэр туой!…» представлено творчество художника, начиная с 1960-х годов. Это скульптуры малой формы из фаянса («Рыболов», «Мать севера», «Оленевод», «Бой оленей», «Подсвечник-лось», «Олени», «Белый медведь», «Морж», «Песец», «Куропатки» и многие другие). В 1970-80-е гг. изготовлены различные керамические изделия: разнообразные ритуальные сосуды – чороны; настенные украшения – сова, птица, олени и многочисленные фарфоровые чайные и кофейные сервизы и др.

Учитывая специфику и возможности материала, Николай Шарапов сумел создать эстетически завершенные композиции, в формах которых читаются символы и орнаменты традиционного якутского искусства.

Выставка, приуроченная 90-летию Мастера, будучи ретроспективой творческого пути Н. Шарапова, явится большим событием в культурной жизни республики и яркой страницей в летописи декоративно-прикладного искусства Якутии.

Выставка работает для всех посетителей с 24 марта 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Справки по тел.: 33-52-79