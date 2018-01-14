НХМ и Саха театр представляют цикл «Художественно-поэтические вечера в музее»

18 января 2018 г. в 15.00 ч. в Галерее зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева Национальный художественный музей РС(Я) совместно с Саха академическим театром им. П.А. Ойунского и Союзом театральных деятелей РС (Я) откроет цикл «Художественно-поэтические вечера в музее».

В программе первого мероприятия цикла:

1) Беседа на тему: «Образ женщины в мировой живописи и поэзии».

2) Показ коллекции Л.И. ГОГОЛЕВОЙ и А.В. ГРИГОРЬЕВА — СААЛТААНЫ «Северная краса», в которой представлены образы красавиц русского севера, якутского и северных народов.

3) Выступления заслуженных артистов РС(Я) Кирилла СЕМЕНОВА, Маргариты БОРИСОВОЙ, Куприяна МИХАЙЛОВА, народной артистки РС(Я) Зои БАГЫНАНОВОЙ со строками из произведений якутского народного поэта И.М. ГОГОЛЕВА – КЫНДЫЛ («Тыгын уонна Киис Бэргэн» — монолог Аан Далбар, отрывки из повести «Иэйэхсити кэлэтии» и драмы «Дьабыҥҥа көтүү», группа сонетов «Мин сааhырбыт тапталым»), а также презентация якутского чая «Кучу чай» от объединения «Саха чэйэ».

Стоимость входного билета 100 руб.

Источник: Оргкомитет.