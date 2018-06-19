Невролог Людмила Оконешникова о времени и о себе

Накануне 75-летия отделения неврологии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи его заведующая Людмила Тимофеевна ОКОНЕШНИКОВА сказала мне о народном враче СССР Лидии Ивановне БАБЕНКО:

«Все знают, что она невролог, а ведь она лицо здравоохранения своего времени». То же самое можно сказать и о самой Людмиле Тимофеевне. В 1998 году она возглавила неврологическое отделение больницы, с 2006 года руководит Центром рассеянного склероза, который в 2012 году был преобразован в Центр рассеянного склероза и нейро-дегенеративных заболеваний. Мощная диагностическая и лечебная база Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи в сочетании с научным потенциалом кафедры неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ, кафедры внутренних болезней и общеврачебной практики представляет собой сегодня современную специализированную службу, направленную на внедрение новейших медицинских технологий диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных на территории республики и социально значимых заболеваний нервной системы.

Хотелось бы заметить, что в отделении особое, какое-то трепетно-уважительное отношение к своей истории. Это видно в теплом отношении сегодняшнего коллектива к ветеранам отделения, это чувствуешь, когда говоришь с неврологами, это прошло красной нитью по прекрасному документальному фильму, который сняли и показали они на своем юбилее. Любовно подобранные фотографии всех, кто работал в отделении в течение 75 лет, лиричный рассказ о каждом из них не мог не затронуть сердца тех, кто на вечере присутствовал.

— История отделения ведет отсчет с «сороковых грозовых», Людмила Тимофеевна?

— Да, наше отделение берет начало в далекие военные годы. В 1943 году в Якутск прибыло много фронтовиков, израненных, различного рода с неврозами, параличами, травмами головного мозга, и, конечно, возникла необходимость в открытии неврологического отделения. В это время в Якутске этапом оказался доктор медицинских наук, профессор Исай Давидович САПИР, который был репрессирован за «контрреволюционную деятельность». Его направили на Колыму, но нашлись в Якутске здравомыслящие люди и оставили профессора здесь. Он и стал родоначальником неврологической службы в республике и первым заведующим «нервным» (так оно тогда называлось) отделением. Вместе с легендарным хирургом Владимиром Сергеевичем СЕМЕНОВЫМ они вместе писали статьи. Они и основали научную направленность нашей медицины. Во многом благодаря САПИРУ, неврология Якутии уже тогда была, по сравнению с другими регионами, очень передовой. Только представьте себе, известный профессор вел прием больных! Еще один выдающийся невролог стоял у истоков отделения. Лидия Дормидонтовна ДАУРОВА, окончившая Иркутский медицинский институт с красным дипломом, любимая ученица профессора Х.-Б.Г.ХОДАСА, автора учебника по нервным болезням, была первым ординатором. Вот эти два замечательных человека, два блистательных невролога заложили фундамент неврологической службы в Якутии.

Неврологическому отделению действительно повезло, в списке его врачей прямо-таки созвездие имен. Лидия Дормидонтовна ДАУРОВА, Ирина Иннокентьевна КОЖОВА, Галина Александровна ЖАРНИКОВА, Сарра Григорьевна ИЗРАИЛИТ, Вилена Николаевна АСЕКРИТОВА, Афанасий Иванович ВЛАДИМИРЦЕВ, Лидия Ивановна БАБЕНКО, Вероника Георгиевна СЕМЕНОВА, Земфира Макаровна КУЗЬМИНА, Владимир Степанович ПОПОВ, Светлана Ферапонтовна ЗАДОНСКАЯ и другие, не менее известные в республике неврологи. В течение девятнадцати лет руководил отделением Афанасий Иванович ВЛАДИМИРЦЕВ, кавалер ордена Ленина, позже Афанасий Иванович заведовал энцефалитным отделением. Кстати, именно в те годы было открыто неизвестное до того времени заболевание, которое потом будет известно как вилюйский энцефалит. Эту тему Афанасий Иванович изучал с еще одним талантливым неврологом, бывшим министром здравоохранения республики Прокопием Андреевичем ПЕТРОВЫМ. Тридцать лет после Владимирцева возглавляла отделение еще одна легенда якутского здравоохранения – Лидия Ивановна БАБЕНКО. Десять лет молодой невролог Людмила ОКОНЕШНИКОВА работала врачом-ординатором в отделении под ее руководством, а потом заменила ее на месте заведующего отделением и продолжает эту работу вот уже двадцать лет.

— А где Вы начинали работать, Людмила Тимофеевна?

— Окончив университет, я поехала в Нюрбу. Населения там было в то время тридцать тысяч, и я — единственный невролог. Окунулась в работу с головой. До обеда в стационаре, после обеда прием до позднего вечера, потом вызова к лежачим больным, только придешь, снова вызов: что делать, собираешься и идешь. Очень хорошие в районной больнице были врачи, многому научили меня, мы дружили, помогали друг другу. Через два года «уговорили» меня в энцефалитное отделение республиканской больницы (они приезжали к нам, я с ними очень тесно работала). Потом Прокопий Андреевич ПЕТРОВ одним росчерком пера перевел меня в Якутск. Вышла замуж, мужа перевели в Покровск, четыре года отработала неврологом, потом с благословения Лидии Ивановны — на должности заместителя главного врача больницы, потом пришла в неврологию республиканской больницы и вот до сих пор здесь.

— Кого Вы считаете своим учителем?

— Народного врача СССР Лидию Ивановну БАБЕНКО. Это легендарная личность. Мы, среднее поколение неврологов республики, – все ее ученики. Она была для нас примером высокого профессионализма, примером отношения к больным. Все, что было прогрессивного в неврологии, все связано с именем Лидии Ивановны. При ней неврология получила второе дыхание, начала развиваться инструментальная неврология, ангиография, пневмоэнцефалография, рентген. Лидия Ивановна была из тех, о ком писал Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…». Очень энергичная, целеустремленная, активная, она действительно могла и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти… С ней рядом работали ее соратники: подвижники, энтузиасты. Лидия Ивановна удивительно умела подобрать кадры, раскрыть их возможности. Ее окружение было поистине мозговым центром больницы во всех направлениях работы. В 1983 году впервые на Дальнем Востоке открыли нейрососудистое отделение, которое позднее преобразовалось в Региональный сосудистый центр. Трудно себе представить, но тридцать пять лет тому назад она предвидела сегодняшнюю политику. Будучи главным внештатным неврологом республики, она открыла неврологическую бригаду на станции скорой помощи. Мне очень повезло учиться у таких людей.

— Я много хорошего слышала о ваших медсестрах…

— В успехе деятельности врача бесценна роль медсестры. Это люди передового фронта, которые постоянно находятся у постели больного. Насколько оперативно и качественно выполняются назначения врача, всецело зависит от них, в конечном итоге от того, как работают медсестры, складывается мнение о работе врача и всего отделения. Длительное время старшей медсестрой отделения работала Татьяна Семеновна ИПАТЬЕВА. Это очень душевный человек. Многие молодые доктора учились у нее, она поддерживала, подсказывала, как проверять спинномозговую пункцию, в отсутствие в то время диагностической аппаратуры она помогала даже устанавливать диагноз. Старшее поколение врачей всегда с большой любовью и благодарностью вспоминают Татьяну Семеновну. На будущий год будет полвека, как пришла на работу совсем молоденькой еще одна легенда отделения, проработавшая впоследствии 37 лет старшей медсестрой Людмила Васильевна СОЛОВЬЕВА. Людмила Васильевна – наставник молодых, причем, не только медсестер, но даже и врачей.

— У вас в отделении много молодых специалистов…

— Основной костяк отделения сейчас – молодые врачи и медицинские сестры со стажем от пяти до пятнадцати лет. Энергичные, ищущие, творческие, мыслящие, прошедшие обучение на самом современном уровне, грамотные, целеустремленные, они внесли много новшеств в работу отделения. Не может не радовать, что наши молодые врачи занимаются наукой, только из нашего отделения за последние десять лет пятеро врачей защитили кандидатские диссертации на материалах нашего отделения. Это практические неврологи, которые изо дня в день работают с тяжелыми больными, но находят время писать кандидатскую диссертацию и успешно защищаются. Каждое неврологическое заболевание они берут на себя и глубоко исследуют его. «Врач должен лечить словом, надо общаться с пациентом, — учу я молодых, — 80% успеха лечения в общении». В начале моего пути этому учил меня Афанасий Иванович ВЛАДИМИРЦЕВ. В этом году два наших врача стали победителями двух республиканских конкурсов: Маргарита БАТЫРХАНОВА – победила в конкурсе «Мисс здравоохранения», Елизавета СИВЦЕВА – в конкурсе молодых медицинских специалистов «Профессия — жизнь». Наш внешний совместитель Павел ОЖЕГОВ стал лучшим детским неврологом. Наша молодежь – это наша гордость и наше будущее. Мы на них очень надеемся.

На юбилейном вечере два молодых врача отделения Маргарита БАТЫРХАНОВА и Алексей ТАППАХОВ играли на музыкальных инструментах, что вызвало абсолютный восторг собравшихся в зале. По этому поводу Людмила Тимофеевна сказала: «Они учились в высшей школе музыки, и это очень помогает им в работе. Музыка и медицина – родные сестры. Я считаю, что, если человек понимает музыку, если он тонко чувствует, не черствый человек, то он лучше поймет и больного».

— Неврология в последние годы активно развивается…

-Да, мы рады, что рука об руку, идут, как и прежде, наука и практика. В отделении проводится широкая научно-исследовательская работа, изучается болезнь Паркинсона, эпидемиология эпилепсии, упорядочены все генетические заболевания, к сожалению, у нас в республике их очень много. Мы работаем в тесном сотрудничестве с врачом-неврологом, доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ, главным внештатным неврологом Минздрава республики Татьяной Яковлевной НИКОЛАЕВОЙ. Благодаря ей отделение обеспечено хорошими кадрами. Как-то мы подсчитали, что почти половина наших докторов окончили медицинский институт с красными дипломами. Это, согласитесь, о многом говорит.

— Расскажите, пожалуйста, еще о Центре рассеянного склероза.

— В последние годы стал часто выявляться и получил распространение рассеянный склероз. Когда я еще училась, рассеянный склероз был настолько редок, что мы сбегались, чтобы посмотреть на больных, — говорит невролог. — Якуты ведь раньше не болели рассеянным склерозом, тем более обидно, что сейчас им заболевают молодые люди, в результате перенесенного заболевания людям грозит слепота, параличи, многие становятся инвалидами. Это не может нас не беспокоить. Государство, наша республика очень много делают для таких больных, лечение их очень затратно, но все препараты по федеральной программе наши больные получают бесплатно. Благодаря этому нам удается сдерживать дальнейшее обострение, хронизацию процесса, удается сохранять трудоспособность пациентов на долгие годы. Мы с гордостью можем назвать своих пациентов, которые работают на руководящих должностях, среди них есть ведущая актриса театра, завуч школы, ученые. Мы рады, что они сохраняют трудоспособность и остаются общественно-полезными людьми.

Мне довелось как-то присутствовать, делать видеосюжет, а затем и писать об одной телеконсультации, которую проводили неврологи Центра рассеянного склероза РБ№2-ЦЭМП для районных врачей. Лечащие врачи из разных районов республики представляли своих пациентов, знакомили с историей их болезни, а Людмила Тимофеевна и ее коллеги по каждому случаю давали конкретные рекомендации и отвечали на вопросы. Зал, откуда велась трансляция, был полон, здесь были практические врачи, ученые и пациенты якутских неврологов, те, которые прошли лечение и реабилитацию.

— Что Вам кажется, надо сделать, чтобы неврологическая помощь была эффективнее?

— Сейчас нам легче работать, возможностей больше, такая умная техника у нас, неврология развивается. Но, к сожалению, неврологов у нас в республике по-прежнему мало. Неврологов должно быть больше, чем больше, тем лучше нашим больным. Сегодня здравоохранению надо думать и о том, чтобы наладить работу в первичном звене. В поликлиниках больные около месяца ждут очереди на прием к неврологу, а ведь это больные люди, они ждать не могут. Надо наладить обучение врачей общей практики, чтобы они могли оказать ургентную неврологическую помощь. Что касается нашего отделения, нерешенных проблем еще достаточно. Вот, к примеру, существует около двадцати разновидностей только головной боли. Вообще тема «Боли» — особый раздел, который требует дальнейшего изучения и совершенствования. Нужна новая диагностическая и лечебная аппаратура. По невропатиям хотелось бы работать… В общем, работы у нас много…

Да, планов у неврологов, совсем по Маяковскому, — «громадье», и слушая их, веришь, что все у них непременно получится.