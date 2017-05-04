Невменяемый, забивший свою мать топором, предстанет перед судом

Прокуратура г.Якутска направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по факту убийства для применения принудительной меры медицинского характера.

Установлено, что 38-летний местный житель страдает психическим расстройством, в связи с чем с 2007 года неоднократно проходил лечение в Якутском психоневрологическом диспансере.

В ночь с 11 на 12 февраля 2017 года мужчина 5 ударами топора по голове убил свою мать, после поехал в полицию и сообщил о случившемся.

Свои действия пояснил тем, что решил убить мать своими руками, так как ее хотели убить другие.

Комиссия экспертов пришла к заключению, что в период совершения убийства мужчина находился в болезненном состоянии, испытывал бредовые идеи отношения и преследования, поэтому не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Учитывая особую социальную опасность, он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики