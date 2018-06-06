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Невероятный успех якутян на VII Международном фестивале балетного искусства «Ступени»

Факультет хореографии Кемеровского Государственного Института Культуры провел VII Международный фестиваль-конкурс «Ступени». Конкурс проходил в два этапа и проводился по двум видам творческой деятельности: балетмейстерской и исполнительской. 

Это очень престижный конкурс, в котором приняли участие якутские артисты балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона и воспитанники Якутской балетной школы им. Посельских. К радости якутских любителей балетного искусства, наши ребята представили республику более чем достойно.

Гран-при VII Международного фестиваля — конкурса балетмейстеров и исполнителей «Ступени», исполнительский конкурс, завоевал Выломов Николай Николаевич, студент Якутской балетной школы «колледжа» им. Аксении и Натальи Посельских. 

Номинация «Классический танец», возрастная категория «Старшая», соло — Вариация Остапа из балета «Тарас Бульба»  Р. Захарова под редакцией Рената Хон (педагог Хон Ренат Иванович). 

Исполнительский конкурс

Лауреатами I степени исполнительского конкурса стали: 

Платонова Анастасия Андреевна, Афанасьев Сарыал Ануфриевич, артисты театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. Номер «Для тебя». Дуэт. Номинация «Классический танец». Возрастная категория «Взрослая». Педагоги: Гаврильева Мария Анатольевна, Мясоедов Игорь Васильевич.

Черова Санаайа Владиславовна, Выломов Николай Николаевич, студенты Якутской балетной школы «колледжа» имени Аксении и Натальи Посельских. Номер «Притяжение». Дуэт. Номинация «Классический танец». Возрастная категория «Старшая». Педагоги: Дмитриева Дария Ивановна, Хон Ренат Иванович. Балетмейстер Тайшина Екатерина Лаврентьевна. 

Черова Санаайа Владиславовна, студентка Якутской балетной школы «колледжа» имени Аксении и Натальи Посельских. Номер «Под северным сиянием». 4 Соло Номинация «Народный танец». Возрастная категория «Старшая». Педагог Дмитриева Дария Ивановна. Балетмейстер Никитина Любовь. 

Выломов Николай Николаевич, студент Якутской балетной школы «колледжа» имени Аксении и Натальи Посельских. Вариация Остапа из балета «Тарас Бульба» Р. Захарова под редакцией Рената Хон Соло. Номинация «Классический танец». Возрастная категория «Старшая». Педагог Хон Ренат Иванович. 

Супрун Ева Евгеньевна, Луцевич Валерия Аликовна, Соколова Валерия Гаврильевна, Терентьева Евдокия Дмитриевна, солисты детской балетной студии «Вдохновение» при Якутской балетной школе «колледже» имени Аксении и Натальи Посельских. Номер «Пицикато». Миниатюра. Номинация «Классический танец». Возрастная категория «Младшая». Педагоги: Макарова Алла Феликсовна, Абрамова Оксана Ивановна.

Лауреат II степени: 

Винокурова Саина Егоровна, студентка Якутской балетной школы «колледжа» имени Аксении и Натальи Посельских. Номинация «Народный танец» Возрастная категория «Взрослая» Соло с номером «Айыы Умсуур» Педагог Дмитриева Дария Ивановна Балетмейстер Максимова Изабелла. 

Балетмейстерский конкурс

Лауреат I степени: 

Тайшина Екатерина Лаврентьевна

Номинация «Профессионал-балетмейстер взрослого коллектива»

Возрастная категория «Взрослые» Дуэт Классический танец. Балетмейстерская работа «Для тебя», в исполнении: Платоновой Анастасии Андреевны, Афанасьева Сарыала Ануфриевича – артистов театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. 

Тайшина Екатерина Лаврентьева

Номинация «Профессионал-балетмейстер детского коллектива»

Возрастная категория «Младшая» Миниатюра Классический танец Балетмейстерская работа «Пицикато», в исполнении: Супрун Евы Евгеньевны, Луцевич Валерии Аликовны, Соколовой Валерии Гаврильевны, Терентьевой Евдокии Дмитриевны – солистов детской балетной студии Якутской балетной школы «колледжа» имени Аксении и Натальи Посельских Педагоги: Макарова Алла Феликсовна, Абрамова Оксана Ивановна.

Кроме того, в рамках конкурса прошла международная хореографическая лаборатория «Мастер-класс!» с ведущими специалистами в области хореографического искусства (мастер-классы по народно-сценическому танцу, классическому танцу, современной хореографии); творческая встреча с членами жюри (Томаш Бако (Венгрия) и др.); презентация танцевального проекта участников Международной хореографической лаборатории «Мастер-класс!» Бориса Шипулина, артиста театра «Ленинград Центр», балетмейстера, финалиста телевизионного проекта 1-го канала «Танцуй» (г. Санкт-Петербург, Россия).

Поздравляем наших деятелей якутского балета с большим достижением и желаем дальнейших успехов! 

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Источник: Дмитрий Оконешников, руководитель PR-службы Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона 
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