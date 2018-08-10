Невероятные приключения французов в Якутии

9 августа в музее малой энергетики АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») прошла экскурсия для группы туристов из Франции. Гости восхитились мужеством северных энергетиков.

Французский реставратор Тадеуш Михальски в Якутии не впервые. Еще несколько лет назад он нашел в социальных сетях свою давнюю знакомую, выяснил, что она живет в Депутатском, посмотрел на карту и…

«Я должен там побывать. Это же настолько далеко, что дальше некуда», — решил Тадеуш.

Так началась любовь к Якутии. В этот раз французы приехали группой по личному приглашению руководителя Якутскэнерго Александра Слоика, с которым у Тадеуша сложились теплые дружеские отношения еще со времен первой поездки в Депутатский. Сейчас туристы из Франции– Тадеуш и еще двое молодых французских бизнесменов – Андре и Грегуар — возвращаются домой из Усть-Янского района Якутии, где они познакомились с укладом жизни местных жителей, природой, и даже искупались в Северном Ледовитом океане. Естественно, что возникло желание узнать, какие технологии позволяют людям жить в таких суровых климатических условиях.

Наши энергетики познакомили зарубежных гостей с современными дизель-генераторами, которые скоро отправятся в составе новых электростанций в северные улусы. Показали им схему доставки топлива на Север и в Арктику Якутии. А на площадке производственного центра Сахаэнерго, где создан единственный в республике музей малой энергетики, посмотрели как оборудованиепрошлого века, так и самые современные солнечные панели. Редкие экспонаты – дизельное и электрооборудование довоенных лет — являются наглядным пособием для демонстрации эволюционного развития энергетического оборудования. Французы интересовались принципами работы дизель-генераторов прошлых лет, с удивлением узнав, что все оборудование музея находится в рабочем состоянии.

С историей создания электроэнергетики в республике, документами и фотографиями гостей познакомили в современном документальном музее в Исполнительной дирекции «Сахаэнерго».

В свою очередь французы на карте Якутии показали маршрут, который они проделали по Усть-Янью.

«Мы даже вообразить не можем, как люди на Крайнем Севере могут жить и работать в зимнее время года. Ведь в Париже всего пару дней за всю зиму температура опускается ниже нуля», — говорят французские гости. «И мы восхищены тем, какая большая ответственность лежит на северных энергетиках, которые делают жизнь в полярных широтах не только возможной, но и комфортной».

Для того, чтобы самим узнать суровую якутскую зиму французы пообещали приехать на полюс холода –в Оймякон – 19 января и по православной традиции окунуться в ледяную прорубь.