Невероятные каникулы в Южной Корее!

Подарите своим детям незабываемые каникулы в Сеуле. Крупнейший в Азии парк развлечений LOTTE WORLD ждет своих гостей!

Общая площадь парка составляет 128 246 м², а стоимость строительства составила один миллиард долларов. Ежегодно его посещают — более 8 миллионов человек! Помимо современнейших аттракционов, Lotte World имеет торговый центр, гостиницу на 504 номера, музеи, кинотеатры, крупнейший в Корее ледовый каток.

Парк состоит из двух частей: «Приключение», которое размещено под крышей, и «Волшебный остров» — под открытым небом.

Не меньший интерес представляет и сеульский аквапарк WOOJIN PLAY DOS! Здесь имеются бассейны с искусственной волной, водные горки и СПА.

А еще в Сеуле можно познакомиться с историей древней Кореи, посетить императорский дворец Кенбоккун, президентский дворец Чонхвадэ и погулять по улице сувениров Инсадонг.

Мы рады Вам предложить увлекательные, комфортные и неутомительные для детей программы с посещением LOTTE WORLD.

Стоимость недельного тура «Динамичная Корея» — от 39 860 рублей с человека.

Ориентировочная стоимость авиабилета Якутск – Сеул – Якутск:

Взрослый – 36826 рублей, ребенок – 25 700 рублей.

Главное туристическое агентство «TOUR LUX»

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