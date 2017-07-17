Несовершеннолетний гонщик, трижды пойманный за управление без прав, попал в аварию

16 июля в 15 часов возле дома № 58 по ул. Дзержинского г. Якутска несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом Кавасаки, совершил столкновение с автомашиной Тойота Королла. В результате ДТП он получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, сообщает ГАИ г. Якутска.

Инспектора сообщают, что несовершеннолетний водитель ранее уже трижды привлекался за управление без прав.

Помимо штрафа за вышеуказанное нарушение инспекторами ДПС в отношении несовершеннолетнего водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством без регистрационных документов, а также за отсутствие полиса обязательного страхования.

По факту управления транспортным средством несовершеннолетним информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает, что высокая задымленность в г. Якутске создает аварийность, ухудшает видимость на дороге. Водителям следует быть вдвойне осторожными на дорогах, не забывать включать ходовые огни, соблюдать безопасный скоростной режим, водителям мототранспорта не забывать надевать средства защиты, мотошлем.

Родителям напоминаем, что передача транспортного средства несовершеннолетнему несет за собой административное взыскание по ст. 5.35 КоАП РФ.