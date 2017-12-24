Несколько населенных пунктов Якутии на полчаса остались без света

Жители Мегино-Кангаласского района Якутии и Бердигестяха на 25 минут остались без света из-за сбоя на ЯГРЭС, сообщили ЯСИА в пресс-службе Якутскэнерго.

«В 18.20 персонал ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение потребителей, прерванное в 17.55 в результате отключения 4-й машины на Якутской ГРЭС технологической защитой. В результате частотной разгрузки отключилась линия 116, питающая Мегино-Кангаласский район и Бердигестях», — сообщили в Якутскэнерго.

В настоящий момент все потребители запитаны.

На ГРЭС-2 произошла остановка ГТУ-4, для восполнения мощности запущены установки на обеих станциях. Всего в настоящее время в работе 5 ГТУ на ГРЭС-1 и 3 ГТУ на ГРЭС-2. Дефицита мощности нет, ситуация штатная.