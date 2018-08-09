Несколько десятков пассажиров «застряли» в северных аэропортах

Жители северных поселков Тикси и Чокурдах не могут вылететь до мест назначения. В региональных авиакомпаниях заверили ЯСИА, что проблема решится в скором времени.

В поселке Тикси Булунского района около 40 пассажира не могут вылететь домой с 22 июля. Среди них — дети, инвалиды, пенсионеры, отпускники. В Таймылыре набралось столько же пассажиров до Тикси.

«По причине ухода в отпуск летчиков авиакомпании «Полярные авиалинии», 42 пассажира уже третью неделю не могут вылететь из аэропорта «Тикси» в село Таймылыр. На данное время скопления пассажиров не имеется. Всё в рабочем режиме», — сообщили ЯСИА в ФКП «Аэропорты Севера».

Однако в авиакомпании «Полярные авиалинии», которая выполняет регулярные рейсы по маршруту Тикси — Хара-Улах и Тикси — Таймылыр, эту информацию опровергли. По словам представителя авиакомпании, причиной отсутствия рейсов стала высокая занятость пилотов и воздушных судов в тушении лесных пожаров и обслуживании пострадавших от паводка районов.

В «Полярных авиалиниях» отметили, что сегодня, 9 августа, будет выполняться рейс по маршруту Тикси – Хара-Улах, благодаря которому перевезут порядка 40 человек. Завтра на вертолете Ми-8 будет выполнено три рейса по маршруту Тикси – Таймылыр и обратно. Таким образом, все пассажиры будут перевезены до места назначения. При этом в компании подчеркнули, что речь идет о нерегулярных рейсах.

Как стало известно ЯСИА, аналогичная ситуация сложилась и в другом северном поселке — Чокурдахе.

В настоящее время там застряли порядка двух десятков человек.

Вот как пояснили ситуацию в авиакомпании «Якутия», которая выполняет рейсы в Чокурдах три раза в неделю:

«В летнем расписании летаем на Bombardier Q300, перевозка составляет 150 человек. Взлетно-посадочная полоса аэропорта из-за метеоусловий не всегда пригодна для принятия воздушного судна этого типа, поэтому мы ставим в расписание АН-24, что приводит к небольшому скоплению пассажиров. В ближайшее время вопрос решится. Полеты будут осуществляться согласно действующему расписанию и регламенту аэропорта».

Как сообщил ЯСИА один из пассажиров, застрявший в Чокурдахе, поток желающих улететь в Якутск очень большой — многие выезжают к месту отдыха, возвращаются домой сотрудники экспедиций. Многие из них пытались попасть на досадку. Но из-за переполненности самолетов не смогли улететь ближайшими рейсами.

По запросу местного аэропорта авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов на 10 августа. Однако 9 августа авиакомпания «ИрАэро» объявила об отмене рейса за нерентабельностью и отсутствием достаточного количества пассажиров. Ближайшая дата, по которым люди могут вылететь по ранее купленным билетам — 17 августа.

Однако сами пассажиры уверяют, что желающих улететь 10 августа хватило бы на то, чтобы заполнить самолет.

Представитель авиакомпании «ИрАэро» в Якутске смог сказать лишь то, что рейс отменен решением авиакомпании. От других комментариев он отказался, сославшись на то, что, будучи представителем компании, решения за нее он не принимает.