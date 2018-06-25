Несанкционированный сельхозпал стал причиной отключения электричества в Таттинском районе

Прокуратура Таттинского района провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

Установлено, что в результате незаконного выжигания сухой травяной растительности в местности «Абааһылаах» Таттинского района огонь распространился за пределы сенокосных угодий и перешел на опору линии электропередач, в результате чего произошло аварийное отключение электричества.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении виновного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.32 КоАП РФ (выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра).

По результатам рассмотрения административного материала виновному лицу назначен штраф в размере 3 000 рублей.

Постановление о назначении административного наказания не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.