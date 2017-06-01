Нерюнгринском районе вручен 4500-й сертификат на материнский (семейный) капитал

По уже сложившейся доброй традиции, в День защиты детей – 1 июня, в Управлении ПФР в Нерюнгринском районе прошло торжественное мероприятие по поводу вручения 4500-го сертификата на материнский (семейный) капитал.

Начальник управления Наталья САЛОВА рассказала присутствующим о том, что материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд России начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. За это время обладателями сертификата в нашем районе стали более 4500 семей, а размер капитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

Изначально материнским (семейным) капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд РФ выплачивал из средств материнского (семейного) капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Сегодня в век информационных технологий обратиться за получением сертификата и за распоряжением его средствами можно не выходя из дома – через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С 1 июня 2017 года Пенсионный фонд России приступил к реализации возможности получения сертификата на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа. Для этого при подаче заявления через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портал Государственных услуг РФ необходимо выбрать соответствующий способ выдачи сертификата.

В своем выступлении Наталья Юрьевна рассказала о том, что первый сертификат в Нерюнгринском районе был выдан 13 марта 2007 года семье БАЛДАНОВЫХ. Далее ежегодно юбилейные сертификаты вручались семьям в торжественной обстановке. В прошлом году в День защиты детей в торжественной обстановке совместно с представителями администраций Нерюнгринского района и города Нерюнгри, руководителей предприятий, в которых трудятся родители, были вручены сразу три сертификата: 3999-й – семье ЛАШОВЫХ, юбилейный 4000-й – семье ЭРДЫНИЕВЫХ и 4001-й сертификат – семье СТЕПАНОВЫХ.

Сегодня юбилейный 4500-й сертификат торжественно был вручен семье Анны и Максима ТЕРЕЩЕНКО, сотрудников АО ХК «Якутуголь». В их семье 19 декабря 2016 года родился второй ребенок – дочь Дарья.

Поздравить счастливых родителей пришли представители районной администрации, коллеги и друзья. В праздничный день желаем всем детям и родителям счастья и успехов!