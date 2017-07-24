Нерюнгринское управление соцзащиты обмануло инвалидов

Прокуратура города Нерюнгри выявила нарушения прав инвалидов Нерюнгринским управлением социальной защиты населения и труда. Четверо инвалидов недополучили месячную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она была назначена не со дня подачи заявления, а начиная со следующего месяца, сообщает прокуратура республики.

Прокуратура г. Нерюнгри возбудила в связи с этим в отношении государственного казенного учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 14.8 КоАП РФ (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом).

По результатам его рассмотрения управление оштрафовано на 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура города внесла в адрес руководителя учреждения представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению указанных нарушений и недопущению их впредь.