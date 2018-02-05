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Культура & Образование
5 февраля 2018, 16:30
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Нерюнгринский театр актера и куклы – анонс событий ближайшего времени

Новый год только начался, но в творческой жизни Театра актера и куклы РС (Я) грядут новые, интересные события. Первой приятной новостью стало приглашение принять участие в значимом проекте театральной России — фестивале «Золотая маска», где на московских уличных площадках выступят артисты семи театральных коллективов из Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл. Решено было, что наш театр покажет спектакль «Олонхо» режиссера Петра Скрябина. Помимо этого в репертуаре театра в феврале появятся новые, интересные премьеры:

17 февраля в 18 часов театр актера и куклы представит взрослым зрителям, предпочитающим драматические спектакли, новую премьеру – спектакль «Мой бедный Марат». Автор пьесы А. Арбузов, режиссер – постановщик Пётр Скрябин.
Спектакль обещает быть трогательным, жизненным, заставляющий всецело сопереживать молодым героям Лике, Марату и Леонидику. Любовный треугольник, в котором искренние чувства героев перемешались перед вечным выбором. Сколько всего довелось пережить трем молодым людям: дружба, любовь, радость, жалость и отчаяние… Оказавшись вместе в блокадном Ленинграде, они проживают свои лучшие годы — юность, молодость, зрелость. Дают волю характеру, совершая ошибки, и как оказалось совсем не умеют прощать…

Любимым юным зрителя подарить ещё одно сказочное чудо готовится режиссер театра Александр Иванов. Совсем скоро ребята смогут увидеть увлекательный кукольный спектакль «Гулливер или необыкновенная дорога домой».

18 февраля в 11 часов, мы приглашаем всех зрителей, от мала до велика, посмотреть забавный, наполненный искрометным юмором, шутками, песнями и танцами кукольный спектакль «Курочка Ряба»…. Простая и знакомая всем история, ловко закрученная режиссером в динамичный сюжет. Лёгкая, живая атмосфера русской народной сказки зарядит вас настоящим фейерверком положительных эмоций и поднимет настроение даже самому грустному зрителю.

После спектакля мы приглашаем всех на театральную площадь, чтобы поучаствовать в русских забавах и играх, проявить силу и смекалку, сжечь чучело зимы, а в завершении полакомиться сладкими блинами!

Всех участников театрализованной программы «Широкая Масленица» ждут сладкие призы, чайный стол с блинами, ростовые куклы и фотозоны.

25 февраля в 11 часов мы ждем всех на спектакль «Маленькая Баба Яга» режиссер-постановщик Б.Ходырев.

Приходите! Встречайте весну и выходные вместе с нами!

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Источник: Нерюнгринский театр актера и куклы.
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