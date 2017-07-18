Нерюнгринские таможенники пополнили бюджет почти на 80 млн рублей

За 1 полугодие 2017 года таможенниками было оформлено 314 деклараций на товары, общей массой 70,6 тыс. тонн, стоимость грузовых отправлений составила 7 млн долларов США. Оформлено 1169 транспортных средств: 1165 железнодорожных вагонов и 4 речных судна, рапортует Благовещенская таможня, в ведомстве которой находится Нерюнгринский пост.

Было оформлено 16 тысяч железнодорожных накладных (на экспорт каменного угля), по декларациям на товары, выпущенным в Центральной энергетической таможне по технологии удаленного выпуска энергоносителей с энергетическими таможенными постами.

Должностными лицами поста осуществлялся контроль за фактическим перемещением нефти, наблюдение за показаниями приборов учёта нефти и снятие показаний об объёме нефти, экспортируемой в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» на приёмо-сдаточном пункте «Джалинда» в селе Джалинда Амурской области.

Постановлением Правительства России от 28.12.2016 № 1524 создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Южная Якутия». В настоящее время крупнейшими угольными предприятиями региона осуществляется комплекс мер, для подготовки к осуществлению внешнеэкономической деятельности с использованием преимуществ ТОСЭР.

Нерюнгринский таможенный пост оказывает содействие резидентам ТОСЭР, а также осуществляет доведение проблемных вопросов до руководства Благовещенской таможни.

Справка:

Нерюнгринский таможенный пост находится в подчинении Благовещенской таможни. Он располагается в Нерюнгринском муниципальном районе Республики Саха (Якутия), городе Нерюнгри.

В регионе деятельности таможенного поста находится смешанный работающий на нерегулярной основе пункт пропуска «Сковородино».

На базе ТОСЭР «Южная Якутия» будет сформирован крупный промышленный центр. Будет создано по предварительным расчетам свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест. На двух площадках новой ТОСЭР будут реализованы семь горно-добывающих и транспортно-логистических проектов с объемом частных инвестиций порядка 25 млрд. рублей. Инфраструктура будет создана за счет средств инвесторов.

Планируется, что налоговые поступления от резидентов ТОСЭР «Южная Якутия» составят порядка 20 млрд. рублей в год. Экономический эффект будет ощутим после окончания льготного периода (пять лет), когда в бюджет Республики Саха (Якутия) пойдут налоговые поступления от деятельности резидентов.

С приходом крупных компаний параллельно начнется также развитие средних и малых предприятий, которые будут заниматься обслуживанием крупных компаний. Это даст дополнительно поступления в бюджет, в этом и есть комплексный подход к развитию Нерюнгринского муниципального района.

Основными станут проекты горнорудной компании «Колмар» — два горно-обогатительных комбината (ГОК) «Инаглинский» и «Денисовский». Также компания «Колмар» планирует привлечь дополнительных российских и зарубежных инвесторов. Так, например, с японской компанией «Марубени Корпорейшн» подписан план совместной работы и идут переговоры о сотрудничестве в угольной промышленности Якутии.

Согласно постановлению правительства России, минимальный объем капитальных вложений резидентов на территории «Южная Якутия» составляет 500 млн рублей, где будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Этим постановлением также установлено, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития осуществляется из внебюджетных источников.

В общей сложности на территории ТОСЭР можно будет заниматься 33 видами экономической деятельности, помимо добычи полезных ископаемых, ремонтом и монтажом машин, сбором и утилизацией отходов, производством напитков, строительство зданий.

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