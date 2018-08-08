Нерюнгринские медведи: Трагедия хозяина тайги начинается с конфетки

Многих интересуют причины частых визитов медведей в населенные пункты. С каждым годом этот вопрос становится всё острее. В Нерюнгринском районе насчитывается около 350-400 бурых медведей. По мнению охотников и охотоведов, эти данные сильно занижены. Зверей в два-три раза больше. Фотокорреспонденту газеты «Индустрия Севера» Юрию Коковину в походах часто приходилось сталкиваться с хозяевами тайги лицом к лицу. Сегодня он рассказывает о незабываемых встречах и причинах бесстрашного поведения косолапых бродяг.

Зверь, который попробовал конфету — обречен…

Смотрю на фотоснимки и вспоминаю, как они сделаны. Вот медведь ходит по дороге на задних лапах у легковых и грузовых автомобилей. Как в цирке, таежный зверь выпрашивает у проезжающих водителей лакомства.

Останавливаюсь, делаю серию снимков таёжного попрошайки. В это время подсматриваю, как ведут себя люди, улыбаются. Мальчишка лет десяти выходит из автомобиля, чтобы погладить медвежонка. Кричу родителям: «Срочно ребенка в машину!». Подросток нехотя садится в кабину.

Почти все, кто остановился, бросают зверю конфеты, печенье, хлеб. Мелкие лакомства медвежонок проглатывает прямо у обочины. С более внушительными подачками отбегает в соседний лесок и быстро съев, возвращается к автомобилям.

Таёжный зверь останавливает почти весь транспорт на трассе «Нерюнгри — Алдан», меняются лишь водители и зрители. В творческом азарте люди забывают о самых примитивных мерах осторожности в соседстве с хищником. Всем хочется запечатлеть необычную встречу в памяти мобильного телефона.

Когда медвежонок впервые вышел на дорогу и отведал угощений, история умалчивает. Люди показывают фотографии друг другу. Безусловно, такие снимки интересны, но это огромная опасность для человека и трагедия для медведя. Девяносто процентов таких встреч с медведем в Нерюнгринском районе заканчиваются плачевно, в первую очередь, именно для животных.

Один учёный и фотограф Игорь Шпиленок в своей книге пишет: «Зверь, который попробовал конфетку – обречен». Медведь, узнав вкус человеческой еды, будет хранить в своей голове вкус людской кухни. Он будет стремиться отведать деликатесов ещё и ещё (это же не безвкусная трава). С запахом человека в мозгу зверя отложилось: «Там вкусная еда и добыть её легко».

Если не изолировать и сильно не напугать, такой зверь обязательно придёт к стоянке строителей-дорожников, к мусорной яме у населённого пункта, к городскому поселению наконец. Несколько таких визитов, затем возмущенное заявление в полицию, в охотничью организацию и зверя уничтожают.

Только в 2018 году отстрелены два медвежонка в садовом кооперативе «Детка», остановлен пулей взрослый бурый медведь на больничном комплексе, добыты звери на территории гранитного карьера, в аэропорту посёлка Чульман.

Самый «урожайный» в Нерюнгринском районе был 2016 год, когда, в связи с опасностью для жизни человека, было отстреляно тринадцать незваных хищников. И этот список с уверенностью можно увеличить на 5-10 голов, просто нет документального подтверждения.

Медведь был в двух-трёх метрах от моего лица

Изучая медведей с точки зрения фотографа дикой природы, я с уверенностью могу сказать, что этот зверь непредсказуем и опасен. С этим хищником хорошо жить как с соседом по лестничной площадке — не ходить в гости друг к другу. Достойное холодное уважение друг к другу. И уж точно панически не бояться, не заигрывать и не кормить. Проезжая рядом с медведем, не открывать дверей и окон — так живёт весь мир в соседстве с хищниками.

Не стоит забывать и о трагических случаях, которые произошли в Нерюнгринском районе за эти годы. Это тяжёлые таёжные уроки соседства с бурыми медведями.

На собственной шкуре я испытал всю непредсказуемость поведения этого умного и дерзкого зверя. Медведица Машка на речке Холодникан оставила на моём объективе след от своих когтей, хотя целую неделю мы жили с ней по соседству. За это время я успел сделать ни одну сотню замечательных фотографий дружбы человека и лесного зверя. Но сейчас руки покрываются холодным потом от воспоминаний встречи на кордоне Большое Токо. Июльским вечером огромный медведь был в каких-то двух-трёх метрах от моего лица. Лайка по кличке Бурый погибла, но спасла мне жизнь.

Не забылась и октябрьская встреча в верховьях речки Колбакон, когда нечаянно мы с приятелем вышли на место удачной охоты медведя на оленя. Огромный зверь встал на дыбы и никак не хотел уступать дорогу. Смелости придало дробовое ружьё (чаще хожу в лес без оружия). Весь личный опыт и опыт моих друзей-таёжников говорит о том, что бурый медведь непредсказуем и нужно стараться избегать встречи с косолапым.

Человеческий дух уже не пугает лесного бродягу

В своих походах за фотоснимками природы мне часто приходилось встречаться с медведями, их были сотни. Все встречи незабываемы. Не напрягая память, хорошо помню детали каждой из них. Медведь в тайге всегда рядом, человеческий дух уже не пугает лесного бродягу, как в былые времена.

Не так давно хватало одного запаха человеческих ботинок, чтобы зверь бросился наутёк. Сейчас медведи почти спокойно ходят по дорогам и по лесным человеческим тропам, бродят по берегам рек и ломают охотничьи избушки, рвут оставленные сапоги, лодки, палатки… Запах и присутствие людей таёжного бродягу ничуть не смущают.

В глухой тайге звери ещё боятся человеческого духа и при сближении стараются убежать. Очень много огорчений приносят лесные «хозяева» промысловым охотникам и рыбакам. От таежников и кочевых оленеводов слышу множество недружеских упрёков.

Косолапые очень любят запах бензина. Оставленная канистра с бензином, как её ни прячь, через неделю будет разорвана мощными когтями хозяина тайги. И что он находит приятного в этом запахе?! Мы много лет оставляем бензин у реки Тимптон в старой «совдеповской» толстенной бочке, плотно закрутив горловину ключом, надёжно приковав 12-тимиллиметровым стальным тросом к толстенной лиственнице. Надо своими глазами видеть то, как плотно утрамбована лесная поляна у этой бочки — будто сотня профессиональных спортсменов неделю прыгала на этой земле или медведи устроили настоящий танцпол в таёжных дебрях. Три моих палатки были изорваны медведем в клочья, стоило мне их оставить на недельку без присмотра.

Нашу избушку на реке Тимптон в устье речки Темерюктас посещает «культурный» медведь. Уже много лет в наше отсутствие отдыхает на пороге лесного домика. Шкодничает, но не ломает ни крышу, ни стены, оставляет оконную раму целой, не рвёт одеяла и матрацы, только метит своими когтями толстую лиственницу у кострища. Однажды он утащил далеко в лес тяжёлую печь, сваренную из толстого железа. Мы потом еле нашли ее по следу. Мой друг Володя Гладуш по этому случаю пошутил: «Видимо, в берлоге холодно – хотел поставить, да спичек не нашёл, а чем зажигать огонь не знает». По-настоящему волнуемся за жизнь уже своего родного сторожа, вдруг кто-нибудь запустит пулю в этого «культурного», место займет другой и всё перевернёт по-своему.

Компромисс в гармоничном освоении природных богатств

Очень часто мы задаём вопросы, почему медведи идут к человеческому жилью. Проблема всегда была и с каждым годом она становится всё острее. Стоит поглядеть с вертолёта на наш район и многое станет понятным: земля, перепаханная нефтяниками и газовиками, золотодобытчиками и угледобывающими разрезами.

Когда-то это была земля, где жили и плодились дикие звери. Без добычи полезных ископаемых не может жить человек, а без тайги не могут существовать дикие звери. Нужно срочно находить компромисс в гармоничном освоении природных богатств. На то мы и люди.

Подсчитано, что в Нерюнгринском районе проживает 350-400 бурых медведей. По мнению охотников и охотоведов, эти данные сильно занижены, зверей в два-три раза больше. Трудности с учётом были и будут в связи с малым штатом научных работников.

Летний учёт круглогодично активных животных сложнее произвести, чем зимний, так как медведь по первому снегу залегает в спячку. Поэтому в угодьях общего пользования Нерюнгринского района выделяется квота в 25-30 лицензий на добычу бурого медведя. При точном определении численности, квоту можно увеличить. Лицензии на добычу бурого медведя при цене 3650 рублей разбираются полностью. На родовых землях количество медведей регулируют сами общины, цена лицензии на сегодняшний день составляет 3000 рублей.

Тема медведей часто обсуждается в СМИ. Но ясно одно, мы – вынужденные соседи и нам решать, как выстроятся эти отношения. Главное — не всегда нужно смотреть через прицел карабина.