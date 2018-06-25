Нерюнгринские экстремалы снимут документальный фильм о природе Якутии

Нерюнгринские экстремалы в очередной раз собрались в увлекательное и сложное приключение, передает телеканал «Якутия 24».

На этот раз путь будет пролегать через Кряж Зверева, реку Самакит, верховья реки Алдан. В составе команды уже опытные экстремалы, среди которых эксперт — «выживальщик», турист-водник, научный сотрудник музея, путешественники, режиссёр. Большая часть похода пройдет пешим ходом, а это не много ни мало 100 км и 500 км сплавом на катамаранах, что выльется в три недели пути. Кульминацией экспедиции станет подъём на самую высшую точку Южной Якутии, высота которой составляет 2007 метров.

«Мы уходим в те края, чтобы осуществить отчасти свою мечту и выполнить определенный объем работ, который вы сможете потом все увидеть в качестве красивого, качественного документального фильма», — сказал руководитель экспедиции Дмитрий Болотков.

На прошедшей пресс-конференции участники экспедиции рассказали об имеющемся опыте, предстоящем маршруте, предполагаемых трудностях и планах. У каждого, кто пришёл поддержать ребят был шанс задать интересующие вопросы, на которые, те в свою очередь отвечали открыто, не скрывая своего восторга в ожидании дня «Х».

Участники экспедиции также рассказали о весе снаряжения и продуктов, который им придётся взять. Ввиду непредсказуемой погоды Южной Якутии, это более 35 кг на каждого экстремала.

Итогом экспедиции станет документальное кино «Шёпот Алдана» из цикла «Хранители легенд», научные исследования и масса впечатлений.

Отметим, что зрители телеканал «Якутия 24» первыми увидят уникальные кадры с этой экспедиции.