Нерюнгринская птицефабрика прокомментировало видео, размещенное в сети

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

В Интернете, в социальных сетях распространяют ролик о том, что на Нерюнгринской птицефабрике используют для производства котлет мясо трехлетней давности.

Администрация Нерюнгринской птицефабрики объясняет, что данный ролик был снят во время утилизации продукции с истекшим сроком годности. Изготовлением полуфабрикатов глубокой переработки (котлеты, колбасы и т.д.) не производится.

Нерюнгринская птицефабрика производит забой птицы согласно технологического графика бройлерного производства и производственного контроля, заключенного между предприятием и ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Нерюнгринского района».

В период забоя (каждая партия) проходит лабораторные испытания образцов мяса птицы с получением экспертиз исследования. Соблюдаются ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к производству мяса птицы и продуктов их переработки.

Заявляем, что вся мясная продукция Нерюнгринской птицефабрики поступает в торговую сеть с подтверждающими экспертизами и нормированными сроками реализации. Копии протоколов испытаний на мясную продукцию прилагаем.

А на распространителя данного ролика будем обращаться в правоохранительные органы за защитой деловой репутации предприятия.

С уважением, Администрация Нерюнгринской птицефабрики.