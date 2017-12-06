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6 декабря 2017, 18:10
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Нерюнгринец продиктовал мошеннику пароль от онлайн-банка

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился 26-летний мужчина, который сообщил полицейским, что неизвестные лица обманом завладели его денежными средствами в сумме 20000 рублей.

Заявитель пояснил полицейским, что разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже кухонного уголка. Через некоторое время ему перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что намерен купить его мебель и готов сразу же перевести деньги за покупку. Для этого он попросил потерпевшего продиктовать реквизиты своей банковской карты, а также пароль для входа в личный кабинет системы онлайн-обслуживания клиентов банка, который придет в смс-сообщении. Псевдо-покупатель сказал, что без этих данных не сможет осуществить перевод, потому что является клиентом другого банка. После того как потерпевший выполнил все действия, ему пришло сообщение не о поступлении денежных средств на счет, а об их переводе с его карты. Мужчина позвонил на «горячую линию» банка и узнал у оператора, что в последнее время было проведено две операций по переводу денежных средств в сумме по 10000 рублей на другой вклад. Тогда мужчина понял, что попался на уловки мошенников, и обратился в полицию. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Уважаемые граждане! Полиция призывает вас всегда проявлять внимательность и бдительность. Никогда не сообщайте третьим лицам данные вашей банковской карты. Если вы желаете продать определенную вещь, то лучше всего получать деньги лично из рук покупателя, а не путем перевода денег на вашу карту. В данном случае имеется риск списания денег с вашего счета, но только в том случае, если вы сами назовете мошеннику одноразовые коды, поступившие к вам на телефон в виде смс, которые якобы необходимо назвать для перевода вам денег. Важно отметить, что в поступившем смс всегда пишется текст о том, что не надо сообщать данный код никому, в том числе сотруднику банка, но зачастую потерпевшие не дочитывают текст или не принимают его во внимание, и сами называют коды мошенникам.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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