Нерюнгринцы возмущены высокими ценами на авиабилеты

Работники ГОК «Инаглинский» угледобывающей компании «Колмар» требуют от авиакомпании «Якутия» снизить цены на авиаперелеты. Свое недовольство они высказали на встрече с врио главы Якутии Айсеном Николаевым, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Мне ваши акционеры об этом говорили. Будем, конечно же, пересматривать этот вопрос, чтобы снизить стоимость авиаперелетов», — сказал он.

Врио главы Якутии также добавил, что к октябрю текущего года при поддержке УК «Колмар» появится проект реконструкции ВПП и аэропортового комплекса.