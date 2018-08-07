Нерюнгринцы смотрят шедевры мирового кино под открытым небом

Просмотр кинофильма на свежем воздухе – отличный способ расслабиться после рабочего дня. «Облака» — единственный в Нерюнгри кинотеатр под открытым небом.

Аудиосопровождение осуществляется при помощи FM-передатчиков и аудиосистемы. Можно с комфортом смотреть кино либо прямо в машине, настроив радио, либо расположившись на специальных диванах под открытым небом. Все что требуется от зрителя — позвать с собой друзей, приехать на автомобиле, мотоцикле, велосипеде или просто прийти и купить билет.

Еще в советские годы во многих больших городах были уличные кинотеатры. Их открывали практически везде – в городских парках, на базах отдыха, в лагерях для детей. Сейчас кинотеатры под открытым небом вновь набирают свою популярность и становятся востребованным местом отдыха многих людей. 28 июля такой необычный кинотеатр открылся и в нашем городе. Он находится на территории на пересечение улиц Мира-Ленина (в простонародье — площадка ПМЖ). Организаторы показов фильмов под открытым небом – участники известной музыкальной группы «Лето не будет» — Сергей Смирнов и Андрей Карпов. Именно им пришла в голову идея разнообразить досуг нерюнгринцев и открыть кинотеатр, который назвали «Облака».