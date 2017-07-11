Нерюнгринцу грозит срок за фиктивную прописку

35-летний ранее судимый житель города Нерюнгри прописывал у себя на квартире, расположенной по ул. Строителей, граждан одной из стран ближнего зарубежья, сообщает ИА SakhaLife со ссылкой на Пресс-службу МВД по РС(Я).

При этом сведениями о местонахождении лиц, зарегистрированных в его квартире, мужчина не располагает. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».