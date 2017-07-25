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25 июля 2017, 12:40
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Неравнодушные горожане готовятся к Форуму  

Инициативы и предложения горожан будут обсуждаться на Форуме, который пройдет в городе Якутске с 16 по 25 августа.

В Форуме могут принять участие все неравнодушные горожане, желающие внести свой вклад в развитие столицы, общественные организации, предприниматели, представители органов власти, журналисты. Организаторами являются Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления и городской портал OneclickYakutsk.

Будет работать несколько дискуссионных площадок:

  • «Общество, в котором мы живем» — социальная сфера;
  • «Якутск – наш общий дом» — сфера жилищно-коммунального хозяйства;
  • «Открытый муниципалитет» — инициативность горожан и власти;
  • «Комфортный Якутск» — общественные пространства, дороги;
  • «Диалог бизнеса, общества и власти», презентация опыта общественной деятельности в рамках выставки-ярмарки городских проектов.

В каждом направлении участники обсудят актуальные вопросы развития города Якутска, рассмотрят гражданские инициативы с участием экспертов, модераторов и общественников.

По результатам работы дискуссионных площадок состоится межрегиональная онлайн-дискуссия и итоговый форум «Мы вместе».

Все поступившие от горожан предложения будут проанализированы, а каждому участнику будет оказано содействие в сопровождении общественных инициатив и практик. Организаторы надеются на сотрудничество и конструктивное участие жителей столицы в работе Форума.

Горожане, желающие внести свои предложения в улучшение жизни столицы, обсудить актуальные вопросы с единомышленниками, должны направить свои предложения и заявку на участие в Форуме по электронной почте ykt_forum@mail.ru, контактный телефон для справок: +7(914)2707-113.

Член оргкомитета, модератор направления «Комфортный Якутск», главный архитектор столицы Ирина Алексеева считает, что развитие столицы напрямую зависит от активности горожан:

«Основная проблема заключается в том, что мы все время чего то ждем и считаем, что комфортность города зависит от выделения определенных финансовых средств. А задача нашего Форума как раз в том, чтобы донести до населения, что развитие не всегда зависит от вложения финансовых средств. Если мы, жители города, будем прилагать усилия, тогда городская среда станет более качественной и комфортной. Можно начать с малого, например, с благоустройства дворовых территорий, которым мы сейчас активно занимаемся. Понятно, что это проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на его реализацию выделяются средства из бюджета, но в проекте одним из условий является трудовое или финансовое участие самих жильцов. Если в советский период планирование градостроительства спускалось сверху, то теперь инициатива идет снизу. В направлении Форума «Комфортный Якутск» мы хотим показать положительные примеры развития городской среды. Например, молодой руководитель Управления Гагаринского округа Руслан Платонов доказал, что среду можно создавать своими руками. К примеру, он вместе с активистами, единомышленниками создал небольшую окружную библиотеку. Мы хотим эти примеры расширить и в рамках Форума неравнодушных горожан попробовать сделать прикладной проект и спроецировать его на другие округа, подключить население. Задача Форума поднять активность горожан, объединить усилия для того, чтобы наш город Якутск стал еще уютнее и комфортнее для проживания».

Член оргкомитета дискуссионной площадки «Общество, в котором мы живем», продюсер, журналист Анна Фомина-Миронова поделилась своим видением работы дискуссионной площадки.

«Лично мне хотелось бы обсудить вопросы, касающиеся трудоустройства и предпринимательской деятельности женщин, молодых и многодетных мам, сидящих по уходу, дополнительное и инклюзивное образование детей, самозанятости и самореализации людей пенсионного возраста, а также физическое воспитание школьников, которые по состоянию здоровья освобождены от уроков физкультуры. Конечно, темы еще будут корректироваться и дополняться, но для себя я обозначила обсуждение этих вопросов. Для самореализации молодых и многодетных мам, на мой взгляд, необходимо создать условия, при которых женщина, находясь рядом с семьей, могла заниматься любимым делом. Предпринимательская деятельность – это отличный выход и с точки зрения самореализации, и с точки зрения приоритетности семьи. У молодых женщин, которые станут активными участниками дискуссионной площадки, имеется множество дельных предложений и идей, поэтому уверена, что обсуждение вопроса пройдет весьма интересно. Вторая тема, это обсуждение дополнительного и инклюзивного образования детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях столицы. Я, как общественный посол Благотворительного фонда «Харысхал», знаю, что Фонд очень активно внедряет программу инклюзивного образования детей. Считаю, что для развития нашего города обсуждение этого вопроса тоже является одним из актуальных. Также хотелось бы обсудить возможности, которые сделают комфортнее и ярче жизнь людей пенсионного возраста. На этой дискуссии нужна активность от самих пенсионеров. Поэтому приглашаем в рабочую группу ярких представителей людей «третьего возраста». Хотелось бы, чтобы они активно вносили свои предложения и идеи, озвучивали инициативы».

Член оргкомитета дискуссионной площадки «Диалог бизнеса, общества и власти», предприниматель Сарыал Тихонов уверен, что проведение Форума неравнодушных горожан поможет выработать ключевые идеи и предложения, которые станут основой дальнейшего развития города Якутска:

«За последние годы городская власть стала более открытой для населения. В частности, бизнес-сообщество столицы активно взаимодействует со всеми структурными подразделения Окружной администрации города Якутска, контрольными и надзорными органами, сообща решает возникающие вопросы. В этой связи на дискуссионной площадке «Диалог бизнеса, общества и власти» мы хотим создать условия для открытого и непринужденного диалога. Надеемся, что на площадке предприниматели смогут не только пообщаться, но и поделиться опытом, идеями по грамотному ведению социально ответственного бизнеса, проведению и организации социальных и благотворительных акций. Само название Форума говорит о том, что он, действительно, соберет всех неравнодушных горожан, которые болеют за развитие родного города».

 

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Источник: Пресс-служба ЯРО Всероссийский Совет местного самоуправления
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