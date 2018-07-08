Неравнодушные горожане активно участвуют в выборе кандидатов

В разгар воскресного жаркого дня горожане активно участвуют в выборе кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года.

В полдень зафиксирована высокая явка на счетных участках в округах и пригородах. Предварительное голосование проводится до 20.00 часов. В течение всего дня работает телефон «горячей линии» 706-146.

«Сегодня мы все участвуем в предварительном голосовании. «Единая Россия» — единственная из партий, выявляющая своих лидеров через предварительное голосование. В бюллетенях вписаны имена трех кандидатов, из которых избиратель выбирает самого достойного. Радует, что население не остается в стороне, принимает активное участие и выражает искреннюю заинтересованность в выборе руководства родного города.

Также хочу поздравить всех жителей города Якутска с Днем семьи, любви и верности и пожелать любви, здоровья и счастья! В связи с праздником Якутская городская клиническая больница приглашает всех горожан на ярмарки здоровья», — прокомментировал свое участие в предварительном голосовании Николай Васильев, главный врач Якутской городской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы.