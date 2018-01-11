Неравнодушные айхальцы открыли в поселке приют для собак

В якутском поселке Айхал открылся приют для собак. Пока это лишь самодельное деревянное строение и огороженная площадка для прогулок. Заброшенное здание отремонтировали и утеплили своими силами жители посёлка: те, кто неравнодушен к судьбе брошенных четвероногих друзей. Подробности — в сюжете медиакомпании «Алмазный край».

Бим, Раечка, братья сеттеры и с десяток других бездомных животных обрели постоянную прописку. У каждой собаки приюта – своя печальная история. В основном, это бездомные животные, которых подобрали еще щенками.

Клима-топографа геологи берут в зимнюю экспедицию. Приглядели они собаку уже взрослой, а вырастили и спасли от беды неравнодушные айхальцы. Его нашли маленьким щенком. Сантехник пытал его шокером, женщина отбила и привела в приют.

Подобранных щенков волонтёры не только наблюдают у ветеринара, но и воспитывают. Чтобы не дрались за еду, ладили в собачьем коллективе и слушались человека. Но, к сожалению, попадают в приют и взрослые собаки, брошенные в беде бывшими хозяевами. Пес Бим попал под автобус и лечили его совсем не владельцы.

Все животные приюта привиты и стерилизованы, благодаря стараниям волонтёров. Все здоровы и сыты: обед и ужин по расписанию. В человеческих условиях у собак даже стали раскрываться человеческие таланты. Собака Раечка слушает музыку и танцует.

При организации приюта в стороне не остались и организации, к которым обратились защитники животных. Поддержали инициативу и школьники. Волонтёры продолжают благоустраивать приют и возводить вольеры, и будут рады любой помощи. В будущем же мечтают о строительстве капитального здания. Администрация уже пообещала выделить для этого земельный участок. Тогда, наверняка, в Айхале будет еще меньше бездомных собак.