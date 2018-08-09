Нерадивый отец нашел свое фото… в инстаграме приставов

На днях судебными приставами по розыску объявлена ориентировка на должника по исполнительному производству о взыскании алиментных платежей. Увидев в инстаграме пост с ориентировкой, знакомые из окружения мужчины отправили ему скриншот с информацией о розыске.

Сегодня, 9 августа, должник явился в Верхневилюйский районный отдел судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).

По его словам, год назад он переехал из Мегино-Кангаласского района в село Верхневилюйск Верхневилюйского района. По решению суда он обязан уплачивать алименты на содержание своего малолетнего ребенка. Однако, уплатив пару раз небольшие суммы, молодой человек предпочел поменять место жительства.

Судебный пристав-исполнитель, взяв у должника объяснение, разъяснил ему, что в соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в отношении него могут быть применены меры принудительного исполнения.

Управление сообщает, что в соответствии со ст.3 и ч.2 ст.11 Федерального закона «О персональных данных», ч.1 ст.5 Федерального закона «Об исполнительном производстве», судебные приставы-исполнители Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха в рамках исполнительного производства вправе осуществлять обработку данных, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.