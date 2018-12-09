Неожиданные итоги турнира «Аланы»

На стартовавшем сегодня во Владикавказе международном турнире по вольной борьбе «Аланы», никто из девяти выступивших якутских борцов, не прошел дальше второго круга. А ведь это был один из важнейших стартов уходящего года, на котором, как известно, разыгрывались путевки на турнир «Ивана Ярыгина». Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, ни один из представителей сборной команды Якутии, не заслужил еще права бороться на турнире в Красноярске. Последний шанс зацепиться за лицензию Ярыгинского ковра нашим спортсменам выпадет в январе на турнире Дмитрия Миндиашвили…

Всего на турнире «Аланы» боролись девять представителей якутской школы борьбы. Восемь из них выступали в составе сборной команды Республики Саха (Якутия), еще один борец Ньургун Скрябин представил на осетинском ковре сборную Белоруссии. Итоги турнира оказались неутешительными для поклонников борьбы Якутии. Ни один из наших спортсменов не прошел дальше второго круга.

В весовой категории до 57 кг Петр Копылов в первой схватке уступил Амирхану Гаважокову со счетом 0:4. А лидер нашей команды в наилегчайшем весе, победитель международных турниров в Якутске и Нефтеюганске Арыйаан Тютрин вначале провел тяжелую схватку против Джабраила Гаирбекова (12:8), а в следующем круге проиграл Муслиму Садулаеву из Дагестана (9:13).

В весе до 61 кг якутские болельщики питали особую надежду на чемпиона мира среди студентов Эдуарда Григорьева. Но ему в первом же круге попался по воле жребия один из фаворитов турнира опытный Александр Богомоев. В равной схватке победителем вышел бурятский борец (3:1). Он же преградил турнирный путь и другому нашему борцу Петру Павлову (3:0). Третий якутский представитель в этом весе Ньургун Александров в первой же схватке проиграл грузинскому мастеру Бека Ломтадзе.

Две схватки на турнире в полусредней весовой категории провел и Тимур Николаев. Вначале якутский борец с минимальным перевесом выиграл у чеченца Магомедмурада Дадаева, но в следующей схватке с разницей всего в один уступил Владиславу Дышекову из Ставрополя.

И все же, наибольшие надежды мы возлагали на весовую категорию до 65 кг, где выступали мастера спорта международного класса Ньургун Скрябин и Виктор Рассадин и призер Коркинского турнира-2017 Дьулустан Булатов. Но и здесь предварительные итоги турнира оказались неудачными. Скрябин сразу проиграл Зауру Токаеву, а капитан сборной Рассадин ярко начав турнир, во второй схватке неожиданно проиграл на туше молодому борцу из Дагестана Курбану Шираеву.

Единственное, что остается сейчас нашим спортсменам, так это надеяться на то, что их соперники дойдут до финала, чтобы попытать шанс побороться в утешительных схватках и зацепиться хотя бы за бронзовую медаль…

Sportyakutia.ru

Все схватки якутских борцов на турнире «Аланы-2018»:

Весовая категория 57 кг:

Амирхан Гуважоков (КБР) — Петр Копылов (Саха) 4-0

Арыйаан Тютрин (Саха) — Джабраил Гаирбеков (Дагестан) 12-8

Муслим Садулаев (Дагестан) — Арыйаан Тютрин (Саха) 13-9

Весовая категория 61 кг:

Петр Павлов (Саха) — Алиасхаб Бадрудинов (Дагестан) 9-7

Петр Павлов (Саха) — Александр Богомоев (Бурятия) 0-3

Эдуард Григорьев (Саха) — Александр Богомоев (Бурятия) 1-3

Ньургун Александров (Саха) — Бека Ломтадзе (Грузия) 1-4

Весовая категория 65 кг:

Дьулустаан Булатов (Саха) — Абдулла Ахмедов (Дагестан)

Ньургун Скрябин (Белоруссия) – Заур Токаев (Осетия) 3-4

Виктор Рассадин — Гаджимагомед Алиев (Бахрейн) 10-0

Виктор Рассадин (Саха) — Курбан Шираев (Дагестан) – 3-5 (туше)

Весовая категория 70 кг:

Магомедмурад Дадаев (Чечня) — Тимур Николаев (Саха) 3-4

Владислав Дышеков (Ставрополь) — Тимур Николаев (Саха) 3-2

Международный турнир по вольной борьбе «Аланы» проводится по инициативе и при поддержке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова во Владикавказе. Его участниками станут спортсмены из 15 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан, Молдавию, Армению, Грузию, США, Иран, Польшу, Монголию, Индию, Словакию, Испанию. В их числе и олимпийские чемпионы.

Победители и призеры будут награждены ценными призами и денежными премиями. Призовой фонд турнира составит $100 тыс. Организаторами турнира являются правительство Северной Осетии, Объединенный мир борьбы и Федерация спортивной борьбы России.