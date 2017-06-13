Неосторожность водителей становится причиной отключения электроэнергии

Все чаще технологические нарушения в работе оборудования Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» с ограничением электроснабжения потребителей происходят по вине владельцев автотранспорта.

Так 27 марта в 17:55 в результате невнимательной работы тракториста при очистке дороги от снега был поврежден кабель на ТП «Вторчермет» в районе Даркылаха в г. Якутск. Без света остались около 450-ти потребителей частного сектора. Энергетики смогли оперативно наладить работу линии уже в 18:25.

6 мая была сбита опора линии распределительных сетей 0,4 кВ, что стало причиной исчезновения напряжения у части потребителей с. Хатассы. Силами персонала Табагинского сетевого участка энергоснабжение было восстановлено.

13 мая жители села Борогонцы Усть-Алданского улуса также остались без электроснабжения вследствие дорожно-транспортного происшествия. Водитель легкового автомобиля «Toyota Corolla» ударила опору линии Л-Борогонцы-2 с такой силой, что она была сдвинута с места на целый метр. Работники Борогонского района электрических сетей установили железобетонный пасынок и подали напряжение.

С наступлением лета – сезона сельхозработ и увеличения количества автомобилистов на дорогах населенных пунктов, энергетики в очередной раз призывают водителей быть более внимательными при управлении автотранспортным средством. Помните, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Все действия относительно охранных зон регулируются правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. При необходимости проведения работ вблизи объектов энергетики заинтересованные лица обязаны обратиться в сетевую организацию до начала их осуществления.