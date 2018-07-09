Необычное предложение руки и сердца сделал житель Якутии

Парень сделал девушке предложение во время прыжка с парашютом в Якутии, передает телеканал «Якутия 24».

В День любви и верности в авиационном клубе «Покровитель» случилось знаменательное событие. Игорь и Настя встречаются уже более трех лет, и сделать предложение молодой человек решил именно во время прыжка.

Друзья пары держали внизу баннер с предложением, пока Настя приземлялась. Прыжок Настя выполнила отлично, приземлилась как надо.