Необычное предложение руки и сердца сделал житель Якутии

Парень сделал девушке предложение во время прыжка с парашютом в Якутии, передает телеканал «Якутия 24».
В День любви и верности в авиационном клубе «Покровитель» случилось знаменательное событие. Игорь и Настя встречаются уже более трех лет, и сделать предложение молодой человек решил именно во время прыжка.
Друзья пары держали внизу баннер с предложением, пока Настя приземлялась. Прыжок Настя выполнила отлично, приземлилась как надо.
«Я увидела надпись: „Любимая, выходи за меня замуж!“ Это волнительно вдвойне, чем просто прыжок, я даже не ожидала этого»,- сказала Настя.
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