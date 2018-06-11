Необычная судьба якутского журналиста

…Судьбы людские. Куда только не забрасывала жизнь наших земляков. Посмотрите на фото этого человека в военной британской форме. Он родом из Амгинского района. Впрочем, обо всём по порядку…

Необычной оказалась судьба уроженца Якутии Асклипиодота (Асклифедота) Рязанского — сына первого головы Амгинского улуса царских времён Афанасия Рязанского. После смерти отца в сталинских застенках в 30-е годы, он успел эмигрировать в Китай, где работал в газете «Шанхай Ревю». Свои статьи на экономические и политические темы он писал на английском языке.

В Китае наш земляк женился на русской красавице Елизавете из Никольска-Уссурийского. В их семье родились сыновья Афанасий и Евгений. До 1942 года они жили в Шанхае, потом из-за боевых действий, начавшихся квантунской армией Японии в Китае, им пришлось перебраться в Гонконг. Асклипиодот Афанасьевич служил в армиях Великобритании и США.

Впоследствии семья Рязанских переехала в Австралию, где у них была небольшая судоходная компания. До последних лет жизни за границей наш земляк очень скучал по родной Якутии и Амге…