Необычная профессия женщины — медика

Все профессии в медицине важны, каждая из них имеет свое особенное предназначение. Решительность, отсутствие боязни взять на себя ответственность – это обязательные требования для каждого врача. В то же время, несколько сложно представить женщину травматологом, который правит кости, хирургом, стоящим по 5 часов за операционным столом… Сегодня мы расскажем вам о женщине, чья профессия в обществе до сих пор считается исключительно мужской.

Высокая, красивая, с утонченными манерами и разговором по существу, в ней сразу чувствуется характер. Никаких мужеподобных черт – только твердость в голосе. Екатерина КОПЫРИНА – врач травматолог – ортопед с 23 – летним стажем работы.

— Екатерина Николаевна, расскажите о своем пути в профессию?

— Со школьных времен я мечтала стать врачом, хотела профессионально заниматься лечением, помогать каждому. Желание пойти в медицину появилось само собой, у меня не было родственников – медиков, смотря на которых, могла бы появиться мечта стать врачом. Не было и событий, которые могли бы подвигнуть, я просто стремилась в медицину.

Поступая на лечебный факультет ЯГУ, я уже точно знала, что хочу стать именно терапевтом, чтобы иметь постоянный контакт с пациентами. Учеба давалась легко, мне было интересно, время пролетело быстро. Подошел выпускной год, я окончила курс именно как терапевт.

Получив образование, собиралась поступить в качестве врача-интерна по терапии в Якутскую городскую клиническую больницу. Записалась на прием к главному врачу Николаю Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, но, попав к нему, услышала неутешительный ответ – терапевты не требовались. Были нужны врачи совершенно других специализаций, – анестезиологи, рентгенологи, травматологи. Получив информацию, ушла домой. Других вариантов места работы терапевтом у меня не имелось.

Выбор профессий оставался небольшой, начала думать, каким врачом теперь мне стать. Работа врачей — рентгенологов и анестезиологов больше самостоятельная, аналитическая, оставалась травматология, в которой также присутствовала возможность постоянного контакта с больными, к которому я так стремилась, когда поступала учиться.

1 августа 1996 года я стала врачом — интерном в ортопедо — травматологическом отделении Якутской городской клинической больницы. Мои знания в травматологии были минимальными, полученные только из цикла по травматологии, проходившего на шестом курса лечебного факультета. Теперь же, мне стало необходимым максимально быстро всему обучиться, к чему я и приступила все с тем же большим желанием.

Коллектив принял меня очень радушно, благодаря их теплому приему, мое стремление помогать людям еще больше усилилось. Заведующий отделением тогда был Василий Васильевич БОЖЕДОНОВ, а наставником мне стал выдающийся травматолог-ортопед, обучивший меня всем навыкам, самому искусству ортопедии и травматологии, Георгий Ионович ЦЫПАНДИН. Также мне невероятно повезло работать с Анатолием Николаевичем КОМИССАРОВЫМ, Виктором Сергеевичем ВЕРЕВКИНЫМ, Олегом Ивановичем ИВАНОВЫМ, Игорем Альфонсовичем МАТВЕЕВЫМ, Илларионом Ивановичем ИНДЕЕВЫМ, они стали лучшими моими учителями, привили мне большую любовь к делу.

Когда на работе появлялось свободное время, я не тратила его попусту. Шла в ординаторскую, изучала лечение переломов, вывихов, практиковала наложение швов на подручных материалах, старательно выводила все стежки.

«Работа в экстренном отделении хороша тем, что все полученные теоретические знания не заставят долго ждать практики, — больные обращаются за помощью постоянно, в любое время дня и ночи»

Спустя неделю работы наступило первое дежурство. В городе произошло крупное ДТП, к нам начали поступать пострадавшие в аварии, работа закрутилась в бешеном темпе.

Это дежурство стало для меня боевым крещением. Тогда я впервые взяла в руки медицинскую дрель, пропустила спицы через сломанную кость, провела скелетное вытяжение, пункцию сустава. Выполнила внутритазовую блокаду по Школьникову –Селиванову, – крайне серьезную процедуру – больному, лежащему на спине, в брюшную полость вводят длинную иглу, проводят на 1 см внутри от передней верхней ости подвздошной кости, скользя по ее внутренней поверхности в направлении вниз и кпереди. На глубине 12—14 см конец иглы упирается в середину (ямку) подвздошной кости, куда вводят раствор новокаина. Такая манипуляция выполняется для купирования болевого синдрома. Под руководством Георгия Ионовича я провела ее успешно, и в дальнейшем никаких осложнений у пациента не последовало.

«В ту ночь мне было сложно, я испытывала огромный стресс, но страха ошибиться, что-то сделать не так, в тот момент у меня не было. Я понимала, что нельзя медлить, раздумывать, необходимо действовать здесь и сейчас, пока ты думаешь или боишься, человеку становиться только хуже. Именно после этого дежурства я поняла, что не ошиблась с выбором профессии».

Шло время, я уже самостоятельно выполняла операции всех уровней сложности, вела палаты. После того, как открылась Республиканская больница №2 – ЦЭМП, наше отделение полностью перевели туда, где я продолжила работу в отделении травматологии. В 2007 году открылось новое травматолого-ортопедическое отделение, заведующим стал Анатолий Николаевич КОМИССАРОВ, который предложил мне работать в своем отделении.

Под четким руководством Анатолия Николаевича и профессора Геннадия Анатольевича ПАЛЬШИНА, мы, три врача – ординатора, — Петр Валентинович МАРКОВ, Анатолий Николаевич МОРДОСОВ и я, начали работать в новом отделении. Мы стояли у истоков внедрения высоких технологий в травматологии и ортопедии, — к примеру, такие, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.

В 2008 году Управление здравоохранения города Якутска предложили мне должность заведующей травматологическим пунктом. Подумав, я приняла обязанности заведующего.

— Продолжаете ли сейчас врачебную практику?

С 2013 года травматологический пункт является структурным подразделением ГАУ РС(Я) «Медицинский центр» г. Якутска. Наряду с заведованием отделения, я продолжаю консультативный прием пациентов. Также по необходимости беру дежурства. Помимо праздничных дат, особенный наплыв обращающихся за медицинской помощью случается каждую пятницу – субботу, в межсезонье, когда на улице гололедица, поэтому я всегда помогаю своим врачам.

«Я очень люблю свою профессию, своих докторов и медсестер. Нас немного, 11 врачей и 16 медицинских сестер, и нагрузка на нас ложится очень большая, мы единственные, кто обеспечивает круглосуточную экстренную медицинскую помощь всему взрослому населению, число которых более 300 000 человек. У нас нет прикрепленного населения, мы оказываем помощь абсолютно всем».

Некоторые считают, что у нас тут только порезы да ушибы. Людей, пострадавших в ДТП, скорая медицинская помощь привозит и к нам. Строители, иностранные граждане, тоже, обращаются к нам с серьезными травмами, чаще полученными после падения с высоты, — рваные раны, переломы… Бытовые ссоры, случайные травмы – порезался ножом, упал дома, поскользнулся на улице, — такие больные тоже идут к нам. Антирабический прием мы оказываем каждой возрастной категории, и взрослому, и ребенку. Помимо оказания экстренной медицинской помощи, также ведем прием пациентов с последствиями травм и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

— Сколько женщин – травматологов сейчас в республике?

Когда пришла в профессию, в республике было всего две женщины, я стала третьей. Сейчас женщин – травматологов уже девять.

Говоря о среднем медицинском персонале, отмечу, — вдохновившись работой у нас в травматологическом пункте, многие медицинские сестры и братья приняли решение стать врачами разных профилей, есть люди, ставшие терапевтами, онкологами, рентгенологами, хирургами, травматологами. Я считаю это большим успехом всего нашего коллектива, ведь именно работа в травмпункте стала для них мотивацией и стартом для получения нового статуса, призвания помогать людям уже на профессиональном уровне, став врачом.

— Какими качествами должна обладать женщина, собирающаяся стать травматологом?

— Когда говорят о профессии травматолога, всегда подразумевают физическую силу. Она конечно необходима, но это далеко не главное.

«Помните, вам всегда придется работать с теми людьми, которые секунду назад были абсолютно здоровыми, а сейчас находятся как минимум вне себя от болевого шока. Будьте готовы постоянно наблюдать кровь, рваные раны, переломы. Вы должны уметь сохранять холодную голову, четко контролировать свои действия, и быть готовым к тому, что ваши первые манипуляции в начале лечения доставят пациенту острую боль, и только потом облегчение. Итоги лечения, благодарные слова пациента, который совсем недавно изнывал от боли, не мог ходить или даже говорить, — все это очень радует и вдохновляет на дальнейшие труды»

Помимо самой врачебной практики, нужно уметь зарекомендовать себя в обществе. Травматология и ортопедия до сих пор остается больше мужской сферой, и, если ты не сумеешь в определенный момент среагировать и твердо настоять на своем, работа не сложится. Твердое слово, твердая рука — вот что нужно в травматологии.

Когда я только начала работать, коллеги говорили «О, Екатерина Николаевна, как тебе, наверное, легко работать в мужском коллективе! Комплименты, уступки, подарки, во всем помогут». Я удивлялась, откуда такие выводы? Все мои успехи мне дались непросто, договориться с мужчинами, поступать так, чтобы к тебе прислушивались, это все не так легко. Нужно быть готовой работать не только наравне с мужчинами, а даже больше них.

— Когда Вы начали работать, у вас в роду не было медиков, в дальнейшем кто — либо последовал вашему примеру?

— Я всегда мечтала всей душой, чтобы мои дети стали врачами. Многие родители – медики отговаривают детей, а я, наоборот, желала.

У меня трое детей, сын и две дочери. Сын индивидуальный предприниматель, развивает свое дело. Старшая дочь по образованию экономист, работает в Управлении Федерального Казначейства по РС (Я). Младшая дочь, ей 16 лет, с прошлого года целенаправленно начала посещать Малую медицинскую академию СВФУ. Я поддерживаю её во всех начинаниях, поощряю ее стремления, рассказываю свой трудовой путь, свои достижения, трудности, с которыми сталкивалась, всячески её мотивирую. Каким врачом станет, пока не определилась, но я уверена, что к выбору профессии она подойдет очень ответственно.

— Что бы Вы пожелали своим коллегам-женщинам?

Хочется пожелать улыбок вылеченных пациентов, уважения коллег. Сочетайте в себе нежность и суровость в зависимости от обстоятельств. Уверенности в своих силах, веры в чудеса, неугасающего здоровья и достойной оплаты за наш нелегкий, жизненно важный труд.