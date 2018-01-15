Нелегальные ледовые переправы на Лене будут закрыты

На минувшей неделе в одном из отдалённых районов Иркутской области провалились под лёд реки Лена сразу два большегрузных автомобиля – бензовоз и автокран. Случай произошёл на несанкционированной ледовой переправе, которую одно из промышленных предприятий использует для своих нужд.

При подробном разбирательстве выяснилось, что эта промышленная речная дорога работает каждую зиму. Благо, обошлось без жертв.

Подобных самодельных переправ только на одной Лене десятки, считают в Сибирском региональном центре МЧС России.

«Несанкционированная переправа всегда представляет угрозу жизни человека. Жаль, что местные власти недооценивают эту опасность, не принимают должных мер к обустройству переправ надлежащим образом и лояльно относятся к нарушителям. Мы вынуждены констатировать, что такая ситуация не только в Иркутской области, а повсеместно, практически в каждом регионе», — прокомментировал случай заместитель начальника СРЦ МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

Руководство СРЦ рекомендовало главным управлениям МЧС России в субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока организовать работу с органами местного самоуправления, старостами населённых пунктов, взаимодействующими структурами и все силы бросить на выявление несанкционированных ледовых переправ.

Эту проблему Сибирский региональный центр просит регионы закрыть до конца января. Каждая нелегально действующая переправа должна быть либо обустроена в соответствии с требованиями безопасности и принята в эксплуатацию инспекторами по маломерным судам МЧС России, либо закрыта во избежание очередного несчастного случая.