Неизвестный сообщил о минировании самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Иркутск

Неизвестный сообщил в полицию о минировании самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом Москва — Иркутск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информация о минировании была получена полицейскими в тот момент, когда рейс уже был недалеко от Иркутска. Было принято решение сажать его именно в этом городе и приступать к проверке воздушного судна на предмет заложенных взрывных устройств. После посадки пассажиры были оперативно эвакуированы. Бомбу на борту лайнера не нашли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент посадки в Иркутске на борту самолета были 119 пассажиров и шесть членов экипажа.