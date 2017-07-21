Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею

По словам свидетелей происшествия, раненый в шею молодой человек, истекая кровью, просил помощи у проезжающих мимо машин, но никто не останавливался.

Вечером 20 июля человек в темной одежде с ножом гонится за своей жертвой. По словам свидетелей происшествия, раненый в шею молодой человек, истекая кровью, просил помощи у проезжающих мимо машин, но никто не останавливался.

Только подъехавшая машина полиции остановила дальнейшее развитие преступления. Совместно с пожарными они оказали первую помощь пострадавшему.

Как рассказывают очевидцы, злоумышленник тотчас был задержан, сообщает Sakhapress.ru со ссылкой на crimyakutia.ru.