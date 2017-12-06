Неизвестные вырубили зеленую зону в Ленске

Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения лесного законодательства.

Установлено, что в квартале 128 в выделе № 11 городского участкового лесничества «Зеленая зона г. Ленска» неустановленными лицами произведена незаконная рубка деревьев породы лиственница в объеме 73 куб.м.

Общий ущерб, в связи с незаконной рубкой лесных насаждений составил свыше 367 тыс. рублей, что является в соответствии с уголовным законом особо крупным размером.

По данному факту прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия по установлению виновных лиц, ход расследования находится на контроле прокуратуры района.