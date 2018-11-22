Неисправный «Москвич» украли, чтобы продать на запчасти

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратился житель г.Мирный и сообщил о том, что с территории предприятия, где он работает, неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль марки «Москвич». Ущерб составил 50 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи был задержан 25-летний уроженец Краснодарского края, который позже признался, что похищенную автомашину собирался разобрать на запчасти и продать.

Установлено, что машина потерпевшего была неисправна и долгое время стояла на территории предприятия. Подозреваемый, поняв, что автомобиль никто не охраняет, решил его похитить. С помощью буксировочного троса он перегнал похищенное транспортное средство в свой двор.

Возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.