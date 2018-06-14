Неисправность самолета авиакомпании «Якутия» привела к нарушению графиков полетов

Техническая неисправность воздушного судна Sukhoi Superjet 100, выявленная 13 июня, повлекла за собой нарушение графика полетов авиакомпании «Якутия», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

В связи с этим рейсы, вылетающие из аэропорта Якутск по направлениям: Владивосток, Красноярск, Харбин, Новосибирск, Иркутск сегодня, 14 июня, выполняются с нарушением графика полетов.

Неисправность воздушного судна не повлияла на уровень безопасности полетов и устраняется специалистами авиационно-технической базы авиакомпании совместно с представителями завода-изготовителя АО «Гражданские самолеты Сухого».

Погодные условия также вносят существенные коррективы в расписание движения воздушных судов авиакомпании.