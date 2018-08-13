Нехороший человек совершил преступление на детской площадке

В отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о краже сотового телефона, у ее дочери с детской площадки.

Выяснилось, что девочка, гуляя во дворе дома по улице Жорницкого, оставила сотовый телефон на краю песочницы и отошла. Проходя мимо, неизвестный мужчина, воспользовавшись ситуацией, взял телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан и заключен под стражу безработный и ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 34-летний уроженец Сунтарского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».