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13 августа 2018, 9:30
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Нехороший человек совершил преступление на детской площадке

В отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о краже сотового телефона, у ее дочери с детской площадки.

Выяснилось, что девочка, гуляя во дворе дома по улице Жорницкого, оставила  сотовый телефон на краю песочницы и отошла. Проходя мимо, неизвестный мужчина, воспользовавшись ситуацией, взял телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан и заключен под стражу безработный и ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 34-летний уроженец Сунтарского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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